Coulthard, Hamilton’dan sonra “Verstappen çağının” başlayacağını düşünüyor

Red Bull’un bu sezon gösterdiği gelişmeyle şampiyonluk mücadelesinde Verstappen'in, Lewis Hamilton’a meydan okuyabileceği bir aracı oldu.

Monako Grand Prix’sinde Hamilton’ın 7. sırada finiş görmesiyle Hollandalı pilot, kariyerinde ilk kez pilotlar şampiyonasında liderliği aldı.

Eski Red Bull pilotu Coulthard, Verstappen’in bu sezon itibariyle sporu domine edecek isim olacağını düşünüyor ve bunun yakında gerçekleşmesini bekliyor.

Coulthard, racingnews365.com’a verdiği demeçte “Gelecek sezonların parlak ismi olmak için gerekli yeteneğe sahip. Bence hiç şüphesiz Hamilton çağından, Verstappen çağına geçeceğiz.”

“Bu sezondan bunu gerçekleşeceğinden emin değilim çünkü bu takımların gelişimine bağlı. Sezonun daha çok erken bir bölümündeyiz.”

“Barselona’da Mercedes, Red Bull’a kıyasla çok daha güçlüydü ama Monako’da üstünlük yeniden Red Bull’un eline geçti. Bence bu sezon gerçekten büyük bir değişim olacak.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Carlos Sainz Jr., Ferrari, Lando Norris, McLaren 1 / 1 Fotoğraf: Erik Junius

Fakat bu sezonun öne çıkan tek genç pilotu Verstappen değil. George Russell, Charles Leclerc ve Lando Norris de 2021’e güçlü başlangıçlar yaptılar.

Coulthard, bu genç yetenekleri de pistteki sağlam performanslarının yanında pist dışındaki renkli karakterleri için de takdir etti çünkü Hamilton’ı tam anlamıyla “halk adamı” olarak görmüyor.

Coulthard, “Sporun geleceği için çok heyecanlıyım.”

“Beni yanlış anlamayın, Lewis harika bir sürücü ama padokta halk adamı gibi davranmaz.”

“Öte yandan Max, Charles, George ve Lando araçlarını sürmenin yanında, medya ve sponsorlar için de oldukça açık ve kendileri gibi davranıyorlar çünkü bunun işin bir parçası olduğunun farkındalar. Fakat bu geçmişte çoğu pilotun yaptığı bir şey değildi.” diye ekledi.