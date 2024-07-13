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Formula 1 Britanya GP

Coulthard: "Hamilton, Verstappen'e kıyasla daha az tartışma yaratan bir pilot"

13 kez yarış galibi David Coulthard, Lewis Hamilton'ın Max Verstappen'e göre daha az tartışma yaratan bir pilot olduğunu düşünüyor.

Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 2nd position, in Parc Ferme

David Coulthard, her iki sürücüyü de "tam paket" olarak nitelendirirken, yarış mücadelesinde Hamilton'ı "biraz daha az tartışma yaratan" bir sürücü olarak görüyor, ancak bu Verstappen'e bir eleştiri değil. 

Verstappen, 2021'deki ilk Dünya Şampiyonluğu zaferinden bu yana Formula 1 zirvesine çarpıcı bir şekilde yükseldi ve şimdi dördüncü ardışık şampiyonluğunu kovalıyor. Hollandalı pilot F1  2024 Sürücüler Şampiyonasını 84 puan farkla lider olarak sürdürüyor.

Bu başarı serisi, Verstappen'i tüm zamanların en iyi Formula 1 pilotları hakkındaki konuşmalara dahil etti.13 kez yarış galibi ve eski Red Bull pilotu Coulthard'a göre Hollandalı pilotun yeri de tam olarak burası.

Beyond the Grid podcast'inde Verstappen’in şimdiden tüm zamanların en iyilerinden biri olarak konuşulup konuşulamayacağı sorulduğunda, Coulthard şu yanıtı verdi: "Evet, %100.”

"Sadece ona ve başarılarına gerçekten bir nefret besleyenler ve 'Eh, en iyi arabada ondaydı' gibi bahaneler arayanlar var. Spor her zaman istisnai olanı bulmakla ilgili olmuştur.” 

"Tüm grand prix sürücüleri iyidir. Tüm futbolcular iyidir. Tüm tenisçiler iyidir. Ama biz istisnai olanı görmek istiyoruz.”

"Ve istisnai olanlar doğru arabalara olan yollarını bulurlar. Sorunlardan nasıl kaçınacaklarını bulurlar. Kusursuz değiller. Elbette değiller, onlar insan, bu yüzden zaman zaman hata yaparlar, ancak onların bahane kitabı çok ince. Belki sadece bir yaprak kağıt kadar. Benimki bir romandı!”

Verstappen döneminin yükselişi, yedi kez Dünya Şampiyonu Hamilton'ın egemenliğinin sonunu getirdi ve bu ikili 2017'den bu yana alınması mümkün olan bütün unvanları aldı. 

Ve Coulthard, her iki sürücünün de "tam paket" olduğunu açıklarken, pistte Hamilton'ın Verstappen'e kıyasla "biraz daha az tartışma yaratan bir sürücü" olduğunu vurguladı, ancak Verstappen de her şeyi kontrol altında tutuyor.

"Onları bir araya getiren şey, baskı altında olağanüstü hız, sıralamada bir turu çıkarma yeteneği.” "Bu, hafta sonunun geri kalanını çok daha kolay hale getiriyor.”

"Ve burada diğer anahtar şey, onların her bölümde başarılı olmaları. Çünkü harika sıralama turları çıkaran ama her ne sebeple olursa olsun yarışamayan sürücüler de oldu ve ben o hızı ortaya koymanın zor olduğunu düşünürdüm, ama Lewis ve Max, onlar gerçekten tam paket.”

"Fırsat bulabilirler, fırsat yaratabilirler. Bazen tekerlek tekerleğe çarpışacaklar. Ancak Lewis'in, pistte göndermek ve ne olacağını görmek konusunda biraz daha az tartışmalı bir sürücü olduğunu söylemeliyim.”

"Tartışma yaratan derken, Verstappen, ’Oh, biraz sonra ne olacak? Temas olacak mı?' diye düşündürecek anlar yaratıyor ancak aslında arabasını biliyor, pisti biliyor."

"Her alanda niteliklere sahipler, ıslak zeminde iyiler, tekerlek tekerleğe iyiler, her şey." dedi Coulthard.

Hamilton, son yarışta, Silverstone'daki dokuzuncu zaferiyle 2021'in sondan bir önceki turundan bu yana ilk zaferini elde etti.

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