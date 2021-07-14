Coulthard: “Hamilton, Verstappen ile mücadele etmekten oldukça keyif alıyor”

13 kez Grand Prix galibi Coulthard, Lewis’in bu sezon “farklı bir meydan okumayla karşı karşıya” olduğuna inanıyor ve Mercedes pilotunun bu mücadeleden “motive olduğu” görüşünde.

Red Bull şu anda takımlar şampiyonasında Mercedes’in 44 puan önünde bulunuyor. Aynı zamanda pilotlar şampiyonasında da Verstappen’in Hamilton’a karşı 32 puan üstünlüğü bulunuyor.

Ayrıca Coulthard, Verstappen’in ve Red Bull’un 7 kez dünya şampiyonunun F1 kariyerini “uzatmasına” sebebiyet verdiğini de düşünüyor.

Britanya Grand Prix’si öncesinde bu konu hakkında konuşan Coulthard, “Bence bu harika bir soru çünkü kaybettiği son yarışlarda çok daha sakin ve affedici davranıyor.”

“Geçmişte Nico [Rosberg] ile takım arkadaşıyken yenildiğinde tatsız davranırdı, biraz şımarık milyoner bir yarış pilotu havasına girerdi.”

“Bunu [bu sezon] göremedim. Gördüğüm şey ise centilmenlik ve özgüven. Bu meydan okuma karşısında, sanki farklı bir Lewis görüyorum.”

“Bu nedenle, bence bu meydan okumadan gerçekten çok keyif alıyor. Tabii ki şampiyon olmak istiyor, kim istemez ki? Fakat, zaten şimdiye kadar çok fazla galibiyet kazandı.”

“Kontratını iki yıl daha uzatması, bundan ne kadar motive olduğunu gösteriyor.”

“Max Verstappen ve Red Bull’un, onun [Hamilton’ın] kariyerini uzattığını düşünüyorum çünkü eğer bu sene kazanamazsa, kışın oturup ağlayacağını sanmıyorum.”

“Bence, ‘Bu sene takım olarak istediğimiz performansı gösteremedik, seneye nasıl daha iyi olabiliriz?’ diye düşünecek.”

“O safkan bir yarışçı. Ailesi onu tamamen odaklı ve azimli bir şekilde büyütmüş.”

“Bence mücadele etmeyi her şeyden çok seviyor ve şu anda kazanamıyor olması sadece kariyerini daha da uzatıyor.”

Ayrıca Coulthard, son yarışların ardından bu hafta sonu Silverstone’da, Mercedes’in iyi bir performans göstermeye ihtiyaç duyduğunu hissediyor.

“Nasıl olacağını çok merak ediyorum çünkü Toto, elbette aracın performansına güveniyor.”

“Takım, aracın rakiplerine göre hangi alanlarda daha iyi performans gösterdiğini anlamak için çok fazla analiz ve çalışma yaptılar. Ayrıca simülatörde, nerelerde iyi olacaklarını ve nerelerde iyi olmayacaklarını görebilmek için her faktörü ve olasılığı denediler.”

“Bu yüzden Mercedes’in bu hafta sonu iyi performans göstermesi gerekiyor. Özellikle Lewis’in iyi olması gerekiyor çünkü Max, kimseden korkmuyor ve o, doğuştan bir kazanan.”

“Ancak Lewis’in, buna Nigel Mansell gibi bir karşılık vereceğini düşünüyorum. Bence bu hafta sonu, şampiyonluk için büyük önem taşıyacak.”

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Alessio Morgese