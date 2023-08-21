Coulthard: "Hamilton, F1'e devam etme konusunda Alonso'yu örnek alacaktır"

Hamilton'ın Mercedes ile olan sözleşmesi mevcut sezonun sonunda sona eriyor ve bu yılın başlarında, yedi kez Dünya Şampiyonu Ferrari'ye geçişle ilişkilendirilmişti. Ancak her iki taraf da bu iddiaları reddetmişti.

Mercedes ve Hamilton henüz sözleşme uzatma konusunda bir anlaşmaya varmış değil.

Belçika Grand Prix'sinde Mercedes takım patronu Toto Wolff, müzakerelerin 'maddi şeyleri' aştığını ve artık avukatların avukatlarla konuştuğunu söyledi.

PA'ya konuşan 13 kez yarış kazanan Coulthard, "Lewis'in yarışa devam etmek isteyip istemediği konusunda fikrini değiştirdiğini ve Mercedes'in şüpheleri olduğunu düşünmüyorum."

"Mercedes, ortakları için Lewis'ten belli bir süre isteyecektir. Çünkü bazı şirketler George Russell yerine Lewis orada olduğu için takım ile anlaşmış olacak. Belki de Lewis daha az taahhütte bulunmak istiyor olabilir."

"Lewis'in imza atacağı şey bir takımda sürüş yapmasının çok ötesinde. Bu, imajı açısından hangi hakları elinde tuttuğu ve takıma hangi hakları verdiği ile ilgili."

"Mercedes, Lewis'in sürüş hizmetlerinden daha fazlasını satın alıyor. Onun tanıtım imajını ve halkla ilişkiler imajını da satın alıyorlar." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı ve Mike Krack, Takım Müdürü, Aston Martin F1 Takımı Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton'ın sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili olarak gündeme gelen bir diğer soru da anlaşmanın ne kadar süreceği.

Hamilton 38 yaşında ve eski McLaren takım arkadaşı Fernando Alonso'nun ardından mevcut griddeki en yaşlı pilot.

Hamilton birçok kez kendisini hâlâ oldukça hissettiğini ifade etti ve Coulthard, Alonso'nun uzun görev süresinden aldığı güvenle önümüzdeki yıllarda da bu sporda kalacağına inanıyor.

Coulthard, "Eminim daha gençken, kendilerini 30'lu yaşlarının sonlarında ve ötesinde yarışırken göremediklerini söyleyen pilotlardan alıntılar vardır."

"Eminim Lewis de benzer bir şey söylemiştir. Ancak Fernando Alonso'ya bakacak ve 'bu ay 42 yaşına basan Fernando hâlâ rekabetçiyse ben neden olmayayım' diye düşünecektir."

"Ancak Hamilton'ın burada kalmasının tek nedeni yarış kazanmak ve şampiyonluk için mücadele etmek; puan toplamak onun hayatını değiştirmeyecek."

"Üç sezon daha burada kalmaktansa, Mercedes'in ona gelecek yıl rekabetçi olacağına dair güven verecek neler gösterebileceğini görmesi gerekiyor." dedi.