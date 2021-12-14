Coulthard: "Hamilton, 2022'de çok daha güçlü şekilde dönecek"

Abu Dhabi'de gerçekleştirilen 2021 sezonunun final yarışında, Lewis Hamilton harika bir performans ortaya koydu ve galibiyete doğru gidiyordu. Ancak son anlarda piste giren güvenlik aracı, her şeyin tepetaklak olmasına neden oldu.

İngiliz pilot, yarışın tekrar başladığı son turda 30'dan fazla tur tamamlamış sert hamurla pistteydi ve karşısında yeni set yumuşak lastiğe sahip olan Verstappen vardı. Bu yüzden de Hollandalı pilotu arkasında tutması mümkün değildi.

Bunun öncesinde Hamilton, çok istikrarlı turlar atarak, Verstappen'in kendisine yaklaşmasına izin vermiyordu ve Christian Horner bile bir mucizeye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Sonuç olarak güvenlik aracı her şeyi değiştirdi ve Hamilton, şampiyonluğu kaybetti. Fakat İngiliz pilot, yarışın ardından Verstappen'i tebrik etti.

Eski F1 pilotu David Coulthard, yarış günden bu yana herhangi bir açıklamada bulunmayan İngiliz pilotun, gelecek yıl daha güçlü dönmesini bekliyor.

BBC Radio 5 Live ile yaptığı röportajda Coulthard, "Hamilton'ın adanmışlığı tartışılamaz. Neden yedi kez kez dünya şampiyonu olduğunu bir kez daha gösterdi. O özel biri ve inanılmaz bir sporcu."

"Zaten iki yıl daha sporda kalacağının garantisini verdi. O, bir takım oyuncusu, kendisini takıma adadı ve gelecek yıl sekizinci şampiyonluğunu kazanmak için mücadelede olacak."

"Bu hafta sonu kaybettiği şampiyonluğa rağmen bence kendi içerisinde bir tür 'iç huzura' sahip olacak. Açıkçası elbette hayal kırıklığı yaşıyor olacak, kendinizi onun yerine koyun... Bu kolay bir durum değil."

"Fakat o harika bir pilot, birden fazla şampiyonluk kazandı ve kariyeri boyunca pek çok zorluğun üstesinden geldi."

"Bence bu sonuç, kariyeri boyunca yakaladığı pek çok harika anı gölgelemeyecek. O, mağlubiyetle nasıl baş edildiği konusunda sporculara harika bir örnek."

"Verstappen'le mücadelenin zorluğunu kabullendi. Bu, onun uğruna yaşadığı şeylerden birisi. Elbette kazanmak istedi ama kaybetse bile sınıfını bir kez daha gösterdi." dedi.