Coulthard: "Giovinazzi'nin hakkı verilmiyor"

Antonio Giovinazzi'nin geleceği, son haftalarda Formula 1'in ana konularından birisi oldu çünkü İtalyan pilot, 2022 için boş olan tek koltukta yarışıyor.

2019'da Alfa Romeo'ya katılan Giovinazzi, bu yıl takımla üçüncü tam sezona girdi ve bazen çok iyi performanslar gösterse de, bazen kendisinden beklenmeyen hatalar yaptı.

İtalyan sürücü sıralama turlarında Kimi Raikkonen'i 11'e 4 yenerken, yarışta Raikkonen daha fazla puan toplamış durumda.

Sonuç olarak Giovinazzi, 2022 için koltuğunu henüz koruyamadı. Koltuğu için Alpine'in Çinli genç yeteneği Guanyu Zhou'nun adı ciddi şekilde anılıyor. Pek çok kaynak, İtalyan sürücünün takımda kalma ihtimalini oldukça düşük olarak görüyor.

Hatta Zhou'nun Alfa Romeo ile anlaşamaması halinde bile koltuğu Oscar Piastri'ye gideceği, Giovinazzi'nin ise sadece üçüncü seçenek olduğu söyleniyor.

İtalyan sürücü hakkında La Gazzetta dello Sport'a konuşan David Coulthard, Giovinazzi'nin mevcut formuyla takımda kalmayı hak ettiğini belirtti.

McLaren ve Red Bull'un eski pilotu Gazzetta dello Sport'a şöyle konuştu: "Antonio bana göre kaliteli bir sürücü."

"Hem hızlı hem de akıllı biri, aynı zamanda yakışıklı da bir çocuk, bu da partnerler ve sponsorlar adına her zaman için iyi bir şeydir."

"Tabii ki, ana Ferrari takımıyla bağlantılıyken Alfa gibi bir takımda olmanız her zaman sıkıntılı olur.

"Ferrari'nin iki genç sürücüsü var, bu yüzden oraya gidebilmesi için önünde net bir yol yok. Ferrari ile bağlantılı olduğunuz için de muhtemelen diğer takımlara gitmek için fırsatlarınız sınırlı oluyor."

"Şu anda Alfa Romeo'daki geleceğini güvence altına almasını umuyorum ve sonra Bottas ile birlikte iyi şeyler yapabileceğine eminim. Bence onun için en iyi ihtimal bu olur."

"Şahsen Kimi'nin hızlı bir pilot olduğunu düşünüyorum. İnsanlar belki de, bu yıl ortalama olarak Kimi'nin önünde olan Antonio'nun hakkını vermiyorlar."

"Sanırım sıralamalarda Kimi'nin birkaç ondalık önündeydi. Bu, Kimi ile takım arkadaşı olduğum dönemde çok sık başardığım bir şey değildi. Umarım orada devam edebilir." dedi.