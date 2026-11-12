Formula 1 Sao Paulo GP

Coulthard, FIA’nın yağmur konusundaki tutumunu eleştirdi: “Artık fazla temkinliyiz”

David Coulthard, FIA'nın yağmurlu hava koşullarında sergilediği aşırı temkinli yaklaşımın sporun ruhuna ve tarihine tam olarak uymadığını savundu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 12 Kas 2026 13:50

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Coulthard, FIA’nın yağmur konusundaki tutumunu eleştirdi: “Artık fazla temkinliyiz”

Eski Formula 1 pilotu David Coulthard, FIA'nın yağmurlu hava koşullarında sergilediği aşırı temkinli yaklaşımın sporun ruhuna ve tarihine tam olarak uymadığını savundu.

Formula 1, 2026 kural döneminin ilk ciddi yağmur sınavını Brezilya Grand Prix'sinde verdi. Zorlu hava koşulları nedeniyle sıralama turları yaklaşık bir buçuk saat boyunca kırmızı bayrakla durdurulurken seansın sonunda McLaren pilotu Lando Norris pole pozisyonunu kazandı ve pazar günkü yarışı da birinci tamamladı.

Ayrıca okuyun:

Brezilya GP'sinin ardından konuşan eski McLaren ve Red Bull pilotu David Coulthard, yağmur altında yarışmanın hâlâ mümkün olduğunu ancak aşırı güvenlik kaygılarının zaman zaman mücadelenin önüne geçtiğini belirtti.

Up to Speed podcast'inde FIA'nın pist güvenliği kararlarını ve yağmur altındaki yarış kültürünü değerlendiren Coulthard, güvenlik konusundaki hassasiyeti anladığını ancak bunun bir ikilem yarattığını söyledi.

Formula 1'in geçmişteki cesur yarış anlayışına vurgu yapan Coulthard, şu ifadeleri kullandı: “Sonuçta yarışılıp yarışılmayacağına FIA karar veriyor. Bu kararı da sanırım zaman içinde pilotlardan gelen geri bildirimlere ve önceki yarışlardan edindikleri tecrübelere dayanarak alıyorlar.”

“Dolayısıyla bunu anlıyorum. Tıpkı bir uçağın tekne olmaması gibi, aracı da kendi amacına uygun şartlarda kullanmanız gerekir. Ancak içinde yaşadığımız modern dünyanın bir gereği olarak sağlık ve güvenlik konusunda kesinlikle çok daha bilinçliyiz.”

“Elbette kimsenin zarar görmesini istemem ama bazen 'Hadi bir deneyelim' demek yerine aşırı temkinli davranarak sporun tarihine tam anlamıyla saygı duymadığımızı düşünüyorum.”

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Bunları söylerken kendi sözlerimdeki çelişkinin de farkındayım. Çünkü 'Hadi deneyelim' dersiniz ve işler ters giderse bu kez de 'Bunun olmasına neden izin verdiniz?' sorusu sorulur. Diğer yandan temkinli davranırsanız insanlar 'Neden artık yağmur altında yarış göremiyoruz?' diye soruyor.”

Islak zeminde başlayıp ilerleyen saatlerde kuruyan, son bölümde yeniden yağmurun etkili olmasıyla heyecanlı son turlara sahne olan Brezilya GP'si, 2026 araçlarının zorlu hava koşullarında da mücadele sunabildiğini gösterdi.

Coulthard'ın açıklamaları, Interlagos'taki hafta sonunda yaşananların ardından yağmur altında yarışların iptal edilmesi yerine koşulların elverdiği ölçüde sürdürülmesi gerektiği yönündeki tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Antonelli, Senna'nın efsanevi Lotus 98T'siyle piste çıkabilir

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Rossi: “Kızımın Marc Marquez ile aynı gün doğma riski vardı”



MotoGP



MotoGP



Katar GP



1 s



Rossi: “Kızımın Marc Marquez ile aynı gün doğma riski vardı”





Hamilton’dan Gazze mesajı: "Hiçbir insana, hayatı daha değersizmiş gibi davranılmamalı"



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



3 s



Hamilton’dan Gazze mesajı: "Hiçbir insana, hayatı daha değersizmiş gibi davranılmamalı"





F1 Academy şampiyonu Palmowski: “Max her konuda bana yardımcı oluyor”



F1 Academy



F1 Academy



Las Vegas



4 s



F1 Academy şampiyonu Palmowski: “Max her konuda bana yardımcı oluyor”

Son Haberler





Coulthard, FIA’nın yağmur konusundaki tutumunu eleştirdi: “Artık fazla temkinliyiz”



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



4 dk



Coulthard, FIA’nın yağmur konusundaki tutumunu eleştirdi: “Artık fazla temkinliyiz”





Antonelli, Senna'nın efsanevi Lotus 98T'siyle piste çıkabilir



Formula 1



F1 Formula 1 44 dk



Antonelli, Senna'nın efsanevi Lotus 98T'siyle piste çıkabilir





Rossi: “Kızımın Marc Marquez ile aynı gün doğma riski vardı”



MotoGP



MGP MotoGP



Katar GP



1 s



Rossi: “Kızımın Marc Marquez ile aynı gün doğma riski vardı”





Mekies: "'Kısıtlayıcı' kurallar sporu harika bir noktaya getirdi"



Formula 1



F1 Formula 1 2 s



Mekies: "'Kısıtlayıcı' kurallar sporu harika bir noktaya getirdi"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol