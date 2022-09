Coulthard: “FIA, bu sporun bir şov olduğunu anlamıyor"

Güvenlik aracının İtalya Grand Prix'sinin sonlarında yarışa dahil olması, Max Verstappen'in arka arkaya beşinci zafere doğru yol aldığı yarışta heyecan verici bir bitişin habercisi olma potansiyeline sahipti.

Ancak, Daniel Ricciardo'nun yarış dışı kalan McLaren'ı damalı bayraktan 6 tur önce pistten çekilse bile yarış güvenlik aracı arkasında sona erdi.

Yarıştan sonra tribünlerden taraftarların sesleri yükseldikten sonra, Ferrari takım patronu Mattia Binotto ve Red Bull takım patronu Christian Horner; FIA’nın durumu ele alış biçimini eleştirdi.

Endişelerini dile getirenler sadece onlar değildi. Eski Red Bull pilotu Coulthard, FIA'nın durumu ele alış biçimini eleştiren isimler arasında.

Durumu, 2021 Abu Dhabi’de Hamilton ve Verstappen arasındaki şampiyonluk savaşında çıkan güvenlik aracı olayı ile karşılaştıran Coulthard, Monza'da herkesin potansiyel “heyecan verici” bir bitişten mahrum bırakıldığını söyledi.

Hem lider Verstappen hem de 2. sırada olan Charles Leclerc, güvenlik aracı periyodunda yumuşak lastikler için pite girmişti.

Channel 4'e verdiği demeçte Coulthard, “Bizi neredeyse hiç bilgilendirmediler.”

“Bize çok az bilgi veriliyordu ve gridin çoğunluğuna açıkça farklı bilgiler veriliyordu.”

“Prosedür çok açık. Normalde, tur yiyen araçların turlarını geri alabilecekleri talimatı verildiğinde, ki bu her zaman zahmetli bir süreçtir fakat bunun yapılmasının bir sebebi vardır. Sonuç olarak yarışın bitişi bence iyi olmadı ve bende sönük bir his bıraktı.”

“Grand Prix için heyecan verici bir hafta sonuydu ve tek turluk çekişme için yumuşak lastiklerle inanılmaz bir son tur izleyebilirdik. Kısa bir süre öncesine bakarsak, bunun Abu Dhabi yarışında nasıl çalıştığını görebiliriz.” dedi.

Abu Dhabi'den sonra gerginlik olup olmadığı sorulduğunda Coulthard, bu tartışmadan sonra yarış kontrolde önemli bir değişiklik yapmanın değerini kanıtlamadığını öne sürdü.

Yarış kontrolün yeniden yapılandırılmasının bir parçası olarak, komiserlere yardımcı olmak için yeni bir sanal kontrol odası kurulacağı açıklandı.

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, over the line

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images