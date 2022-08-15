Coulthard: "Ferrari'de görev dağılımı net değil"
Eski Formula 1 pilotu David Coulthard, bu yıl Ferrari'yi etkileyen şeylerden birisinin, görev dağılımının net olmaması, dolayısıyla da karar süreçlerinin yavaş ilerlemesi olduğunu söyledi.
Sezon başından bu yana Ferrari sık sık hatalı kararlar alırken, Red Bull çoğu zaman doğru stratejiyi uyguladı ve 13 yarıştan 8'ini kazandı.
Ferrari'nin Inaki Rueda önderliğindeki strateji ekibinin koltuğu sallantıda ve taraftarlar ciddi tepki gösteriyorlar.
Konu hakkında Motorsport.com'a konuşan David Coulthard, mevcut duruma yol açan şeylerden birisinin, görev dağılımı olduğunu dile getirdi.
"Red Bull, taktik ve strateji verimliliği anlamında çok güçlü bir takım."
"Bunun nedeni, rollerin çok net bir şekilde belirlenmiş olması."
"Christian Horner'ın ne yaptığı, Jonathan Wheatley'in ne gibi görevleri olduğu ve stratejistlerin ne üzerinde çalıştığı çok açık."
"Bunun çok daha karışık olduğu ve sorumlulukların belirsiz olduğu takımlar gördüm ve hatta bu takımlarda yarıştım."
"Büyük stratejik kararlar alırken genellikle 'bu gerçekten çok önemli bir karar, takım patronunun da buna dahil olması gerekiyor' diye düşünebilirsiniz ancak eğer strateji tarafı için birini işe alırsanız, o zaman onlara güvenmelisiniz. Böyle zamanlarda bile öyle yapmalısınız."
"Karar vermelerine izin vermeli ve eğer olumsuz sonuçlandıysa da onlara arka çıkmalısınız."
"Red Bull bunu biliyor ve gerçekten çok iyi şekilde yerine getiriyor."
"Bu kesinlikle bu yıl şampiyonluk mücadelesinde önemli bir etken olduğunu kanıtladı."
Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the pit wall
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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