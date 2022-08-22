Coulthard: "Ferrari, yılın ikinci yarısında Red Bull için çok ciddi bir tehdit olacak"

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Ferrari, sezonun ilk yarısında hemen hemen her yarışta galibiyet için mücadele etti ve mücadelenin yılın ikinci yarısında da devam etmesi bekleniyor.

Fakat iki şampiyonada birden ciddi oranda geride kaldıkları göz önüne alındığında, şampiyon olmaları için kazanmak yetmeyebilir.

Eski F1 pilotu David Coulthard'a göre Ferrari, ikinci yarıda çok güçlü olacak. Ancak Max Verstappen, kariyerinin ikinci şampiyonluğuna yakın.

Jalopnik'e konuşan Coulthard, "Bence Ferrari bu yıl çok hızlı bir araç üretmeyi başardı ve ellerinde iki hızlı pilot var."

“Charles, sezonunun ilk yarısında sıralama turlarında daha rahattı. Fakat Carlos, yavaş yavaş geri dönüyor ve yaz arasından önceki son birkaç yarışta iyi bir tempo tutturmayı başardı. Ferrari'nin sezonun ikinci yarısında galibiyet mücadelesi için Red Bull’a gerçek bir tehdit olacağını düşünüyorum."

"Şampiyonaya bakarsak aradaki fark, gerçek bir şansa sahip olmak için fazla büyük ancak zamanla göreceğiz. Sezonun ilk yarısında Ferrari, bazı dayanıklılık sorunları yaşadı ve strateji hataları yaptı. Red Bull’un yaz arasından sonra motor değiştirmesi ve ceza alması gerekecek. Fakat bunu geçişin daha kolay olduğu pistlerde yapacaklar." dedi.

Coulthard sözlerine şöyle devam etti: "Formula 1 bize sürprizler sunmaya devam ediyor. Bence sezonun ilk yarısını değerlendirecek olursanız, şovun bir parçası olan kazalar da dahil olmak üzere son yılların en muhteşemlerinden biriydi. Pole ve galibiyetler için harika savaşlar gördük."

"Sezonun bitmesine daha dokuz yarış var."

Mercedes'le ilgili soruya Coulthard, "Ne kadar uzakta olacaklarını görmek ilginç olacak. ‘Ne kadar uzakta’ diyorum çünkü Mercedes'in lehine olmayan uzun düzlükler ve yüksek hızlı virajlar var. Eğer Spa'da da yakın olurlarsa, o zaman her yarışta podyum için mücadele edebileceklerini söyleyebiliriz ancak Spa için ne gibi güncellemeler hazırladıklarını da görmemiz gerekiyor."

"Sezonun ilk yarısına bakılırsa, araçları düzlüklerde çok iyi değil ve bu da Spa performanslarını etkileyebilir. Yine de nasıl gideceğini asla bilemeyiz çünkü yağmur ve soğuk hava işleri değiştirebilir." dedi.