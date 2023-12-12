Coulthard: "Ferrari bana Schumacher'in yanında 'ikinci pilot' olmayı teklif etti"

David Coulthard'ı çoğu kişi, 90'lı yılların sonunda Mika Hakkinen'in yanında yarıştığı dönemle hatırlıyor.

İskoç pilot, o dönem Hakkinen'le beraber Ferrari pilotlarına karşı yarışıyordu ve takım arkadaşının aksine hiç şampiyonluk alamadı.

Formula Success podcast'ine konuk olan Coulthard, o dönem Ferrari takım patronu Jean Todt ile sözleşme görüşmeleri yaptığını söyledi.

Coulthard, "Jean Todt ile Paris'teki evinde buluşup Ferrari'de yarışma fırsatı hakkında konuştum."

"Hatırladığım kadarıyla bana yardımcı pilotluk anlaşması teklif etmişti fakat eşit şartlara sahip olmadığım sürece hiçbir sözleşmeyi imzalamamayı kafaya koymuştum."

"Mesela ben dördüncü, Michael beşinci bile olsa onun geçmesine izin vermek zorundaydım. Ben de bu şartları kabul etmedim."

"Ron Dennis ve McLaren'ın hakkını vermeliyim: bana önerdikleri sözleşme her zaman eşit fırsatlar sunuyordu."

"Koşullar ne olursa olsun takım patronunun talimatlarına uymam gerektiğini söyleyen bir madde vardı ama bana kendimi kanıtlamam için adil ve eşit bir fırsat verildi." dedi.