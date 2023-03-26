Coulthard: "Fazla başarı, Mercedes için kötü bir öğretmen oldu"

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Şampiyonluk parolasıyla girilen sezonda ilk iki yarış itibariyle en iyi üçüncü veya dördüncü takım gibi görünen Mercedes, radikal bir karar almış vaziyette.

Henüz ilk yarışta sıfır sidepod konseptini çöpe atmaya karar veren takım, Imola'dan itibaren yavaş yavaş tasarımı değiştirecek ve 2024 sezonuna hazırlanacak.

Herkes arka arkaya 8 sene takımlar şampiyonu olan Mercedes'in bu hale nasıl geldiğini merak ediyor, ancak David Coulthard'a göre cevap basit: takım nasıl kaybeden olunacağını bilmiyor.

Channel 4'e konuşan Coulthard, "Bana göre Mercedes'in yaşadıkları, fazla başarının kötü bir öğretmen olmasıyla ilgili."

"Kazandığınızda herkes birbirinin sırtını sıvazlıyor ve 'biz harikayız' diye düşünüyor."

"Mercedes uzun süre boyunca net şekilde üstündü, şimdi ise zorlanmaya başladı. Abu Dhabi'de şampiyonluk gittiğinden beri herkes birbirini parmakla gösteriyor."

"Toto olaylara her zaman epey açık yaklaşan bir isim oldu, ancak böyle zor bir durumda belki de biraz kapalı davranmanız gerekir, çünkü lider kendinden emin değilse şirketin alt kademelerinde ne olur?"

"Örneğin neden sadece bir yarış geçtikten sonra özür mektubu yayınlamak zorundasınız? Bunu yapmak için yaz arasını bekleyebilirsiniz."

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes zayıf olabilir, ancak bu George Russell'ın takım arkadaşı Lewis Hamilton'a göre araçta daha rahat hissettiği gerçeğini değiştirmiyor.

Birçok isim gibi Coulthard da bunun sebebi olarak Russell'ın kariyerine çok kötü araçlarla başlamış olmasını gösteriyor.

Coulthard, "Lewis'in en iyi yanlarından biri daima kalbinin sesini dinlemesi. Kelimenin tam anlamıyla 'bu araç benimle konuşmuyor, aracı kullanabilmemin tek sebebi bunu biliyor olmam' diyor."

"George ise araçtan biraz daha iyi faydalanabiliyor, nitekim Williams yıllarının ardından kullandığı en iyi araçlar bunlar. Lewis içinse tam tersi."

"Yine de W14 hız açısından Toto'nun 'tasarım sürecine geri döndük' dediği kadar kötü değil, aracın temposu sadece Lewis'in piste tam anlamıyla döndüğünde olağanüstü şeyler yapabileceğini anlatıyor." dedi.