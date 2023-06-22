Coulthard: "F1'in güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacı var"

Ferrari, pek çok şampiyonluk kazandı, ancak takımın altı Takımlar ve beş Pilotlar Şampiyonluğu'yla büyük bir başarı elde etmesine sebep olan birliktelik 1999-2004 yılları arasında Michael Schumacher'in direksiyonda olduğu birliktelikti.

Şu anda Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Ferrari'yi eski günlerine geri götürmeye çalışıyor. Takım 2022 sezonuna güçlü bir başlangıç yapsa da, bu sezon Red Bull un daha da öne çıkmasının yanı sıra İtalyan takımı Mercedes ve Aston Martin'in gerisine düştü.

Jordan, Ferrari'yi zafere taşıyabilecek tek kişinin Schumacher gibi bir pilot olduğuna inanıyor.

Jordan, Formula For Success podcast'inde Ferrari için, "Michael Schumacher dönemi hariç, gerçekten kötü anlamda şok edici bir performans sergilediler."

"Michael Schumacher hakkındaki en önemli şeylerden bir tanesi, takıma yanında bazı insanlar getirmiş olmasıydı çünkü onların kim olduğunu biliyordu. Rory Byrne, Pat Simmons ve birkaç kişiyi daha getirdi."

"Üzgünüm ama şu anda, Michael Schumacher'in sahip olduğu kontrol ve bu tarz insanları Ferrari'ye getirme yeteneği olmayan hiç kimsenin Ferrari'yi eski haline getirmesini beklemeyin." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Ferrari, son dönemde yeniden yapılanma amacı ile işe alımlar yaptı ve F1 2023 sezonu öncesinde Mattia Binotto'nun yerine eski Alfa Romeo takım patronu Fred Vasseur ile anlaştı.

Ancak Jordan bu değişikliğin hiçbir faydasını görmedi.

Jordan, Vasseur hakkında, "Onun gerçekten bir fark yaratacağını düşünmüştüm ama yaratmadı. Aksine takım daha da geriye gitti." dedi.

Eski McLaren ve Red Bull pilotu David Coulthard, bir yargıya varmadan önce Vasseur'e daha fazla zaman tanıyacağını söyledi ve 'güçlü' bir Ferrari'nin Formula 1 için önemini vurguladı.

Coulthard, "Fred'e biraz daha zaman vereceğim çünkü Roma bir günde inşa edilmedi; sadece birkaç aydır takımda yer alıyor."

"Sezonun sadece üçte birini geride bıraktık ve Fred'e güveniyorum, bence Formula 1'in güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacı var." dedi.

Ferrari şu anda Aston Martin'in 32 ve Mercedes'in 45 puan gerisinde, Takımlar Şampiyonası'nda dördüncü sırada yer alıyor.