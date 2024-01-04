Coulthard: "F1 adeta bir dayanıklılık serisine döndü"
Eski Formula 1 pilotu David Coulthard, sporun mevcut durumundan pek memnun değil.
Coulthard, uzun yıllar Formula 1'de yarıştı ve birden fazla dönemin tadına bakmış oldu. Hâlâ spora karşı oldukça ilgili ve gösteri araçlarıyla sürüşler yapıyor.
Eski F1 pilotu, mevcut kurallardan ötürü sürücülerin artık eskisi kadar zorlayamadığına ve bunun da sporu bir tür "dayanıklılık serisine" dönüştürdüğüne inanıyor.
Coulthard şöyle konuştu: "Formula 1 yeni teknolojiler için harika bir test merkezi olmaya devam ediyor. Modern araçlar gerçek birer sanat eseri."
"Fakat eksi yönlere bakarsak, neredeyse spor otomobil kadar ağırlar. Sürücülerin yakıt tasarrufu yapmak için ayaklarını gaz pedalından çekmek zorunda kalmaları hoşuma gitmiyor."
"Yakıt limitimiz 100 kg'dı, şimdi maksimum 110 kg oldu ama yine de yeterli değil."
"Son kural değişiklikleri Formula 1'i dayanıklılık yarışlarına yaklaştırdı. Sürücüler yakıt ve lastik tasarrufu yapmak zorunda kaldıklarında, yarışı kazanmak için hız yerine strateji kullandıklarında kendimi kötü hissediyorum."
"Amaç elbette aynı; bitiş çizgisini ilk gören kazanır, ancak şu anda olanlar pek hoşuma gitmiyor."
"Katar'da sürücüler, lastikleri korumak zorunda olmadıklarında sürücüler birer gladyatör gibi görünüyordu."
"Araçta ter içinde çıktılar ve bir savaşın içindeymiş gibi görünüyorlardı. Bu sabırsızlıkla beklediğimiz harika bir gösteriydi."
Son olarak Coulthard, "Araçların daha hafif ve daha gürültülü olması gerekiyor, motorların sesi bizim şov müziğimizdir. Yarışı ilginç kılan şey budur." diye ekledi.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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