Coulthard: "De Vries hemen takım lideri olursa uzun yıllar F1'de kalabilir"
David Coulthard, Nyck de Vries'ın takım lideri olarak öne çıkması halinde sporda uzun yıllar yer alacağından şüphe duymuyor.
Nyck de Vries, son yıllarda Mercedes F1'in yedek pilotuydu ve sporda tam zamanlı olarak yer almak için birden fazla takımla görüşüyordu.
Monza'da Alex Albon'un yerine Williams'la piste çıkan De Vries, ortaya koyduğu güçlü performansın ardından bu fırsatı yakalamış durumda.
AlphaTauri'den gelen teklifi kabul eden De Vries, burada Pierre Gasly'nin yerini alacak.
Yuki Tsunoda'nın yeni takım arkadaşı olacak Hollandalı pilottan beklentiler epey yüksek. Hatta Helmut Marko, onun takım lideri olmasını umuyor.
Eski F1 pilotu David Coulthard, eğer bunu başarabilirse De Vries'in sporda uzun yıllar kalabileceği görüşünde.
De Vries'ten beklentileri sorulduğunda Coulthard, "Umarım hemen iyi bir iş yapar ve AlphaTauri için bazı büyük sonuçlar elde eder."
"Fakat bence o harika ve çok profesyonel bir yarış pilotu. Ayrıca Formula 1 için de iyi bir değer."
"Bence bu fırsatı doğru zamanında ve doğru noktasında elde ediyor."
"Monza'da yaptıklarından ve diğer pek çok şeyden sonra F1'deki yerini hak etti. Burada olmayı hak ediyor."
"Nyck eğer takımının lideri olmayı başarırsa o zaman Formula 1'de çok uzun bir kariyere sahip oalcak."
"Fakat sürekli olarak Yuki'nin arkasında kalırsa, evet, o zaman elbette bazı sorunlar yaşayacaktır." dedi.
Mercedes'in yeni partneri Solera oldu
Brown: "2025'te McLaren'ın hiçbir mazereti kalmayacak"
Son Haberler
Verstappen: "Mücadele etmeye hazır değilseniz, bırakmak daha iyidir"
Red Bull pilotu Max Verstappen, tüm sezon rakipleriyle mücadele etmeye hazır olmayan sürücülerin F1'de yarışmaması gerektiğini düşünüyor.
FIA, F1 departmanında yapısal değişikliklere gitti
Yapısal değişikliklere yavaş yavaş başlayan FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, işe Formula 1 departmanında birtakım değişiklikler yaparak başladı.
Red Bull Sürücü Akademisi, yeni sezon kadrosunu açıkladı
Red Bull Sürücü Akademisi kadrosu resmi olarak açıklandı, beş yeni isim akademiye katılırken bir isim akademiden ayrıldı.
Shovlin: "Lewis son dönemde mühendislik alanında çok aktif çalışmakta"
Lewis Hamilton ile uzun süredir yakından çalışan Andrew Shovlin, İngiliz pilotun kariyerinin başından bu yana epey geliştiğini, bu sayede geçen sezon yaşanan zorlukların üstesinden gelebildiklerini söylüyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.