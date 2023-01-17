Coulthard: "De Vries hemen takım lideri olursa uzun yıllar F1'de kalabilir"

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Nyck de Vries, son yıllarda Mercedes F1'in yedek pilotuydu ve sporda tam zamanlı olarak yer almak için birden fazla takımla görüşüyordu.

Monza'da Alex Albon'un yerine Williams'la piste çıkan De Vries, ortaya koyduğu güçlü performansın ardından bu fırsatı yakalamış durumda.

AlphaTauri'den gelen teklifi kabul eden De Vries, burada Pierre Gasly'nin yerini alacak.

Yuki Tsunoda'nın yeni takım arkadaşı olacak Hollandalı pilottan beklentiler epey yüksek. Hatta Helmut Marko, onun takım lideri olmasını umuyor.

Eski F1 pilotu David Coulthard, eğer bunu başarabilirse De Vries'in sporda uzun yıllar kalabileceği görüşünde.

De Vries'ten beklentileri sorulduğunda Coulthard, "Umarım hemen iyi bir iş yapar ve AlphaTauri için bazı büyük sonuçlar elde eder."

"Fakat bence o harika ve çok profesyonel bir yarış pilotu. Ayrıca Formula 1 için de iyi bir değer."

"Bence bu fırsatı doğru zamanında ve doğru noktasında elde ediyor."

"Monza'da yaptıklarından ve diğer pek çok şeyden sonra F1'deki yerini hak etti. Burada olmayı hak ediyor."

"Nyck eğer takımının lideri olmayı başarırsa o zaman Formula 1'de çok uzun bir kariyere sahip oalcak."

"Fakat sürekli olarak Yuki'nin arkasında kalırsa, evet, o zaman elbette bazı sorunlar yaşayacaktır." dedi.