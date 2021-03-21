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Önceki / Giovinazzi: "Araç zorlu koşullarda bile stabildi ve zevk içinde sürebiliyordum"
Formula 1 / Son dakika

Coulthard: "Norris, Ricciardo karşısında zorlanacak"

Ekleyen:

David Coulthard, Lando Norris’in yeni takım arkadaşı Daniel Ricciardo karşısında ‘’zor zamanlar’’ yaşayabileceğinden korkuyor.

Coulthard: "Norris, Ricciardo karşısında zorlanacak"

Coulthard daha önce McLaren'da uzun yıllar yarıştı ve burada 1998 ve 1999 yıllarında şampiyonluğa ulaşan Mika Hakkinen gibi efsane isimlerden birine karşı yarıştı.

Hakkinen'in emekli olmasının ardından Coulthard’ın yanına genç Fin pilot Kimi Raikkonen katıldı ve ikili üç yıl boyunca beraber yarıştılar.

İlk yılda şampiyonayı daha önde bitiren taraf Coulthard olsa da, sonraki iki yılda önde olan taraf Raikkonen'di.

Bu sezon McLaren'da genç Norris'in yanında tecrübeli F1 pilotu Ricciardo olacak ve Ricciardo, şimdiye kadarki çoğu takıma arkadaşını mağlup etti.

İkili arasındaki mücadele hakkında konuşan Coulthard, Norris'in Ricciardo'yu yenebileceğinden pek de emin görünmüyor.

Coulthard, işlerin Norris için, Carlos Sainz’la olduğundan daha zor olacağını söyledi.

The Sun’a konuşan Coulthard, ’’Bu Lando için harika bir test.’’

‘’Carlos hızlı bir takım arkadaşıydı fakat aynı zamanda uyumluydu ve rakiplerinizi tanımanın bir yolu da, takım arkadaşınızı tanımaktır."

‘’Daniel, pist dışında uyumlu olsa da, pist üzerinde merhametsiz. Max’ın ve Seb’in yanındayken, onun bir yarışçı zihniyetine ve gücüne sahip olduğunu gördük.’’

‘’Bu, Lando için zor olacak. Ancak kendini göstermesi için de iyi bir fırsat olacak.’’ dedi.

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Giovinazzi: "Araç zorlu koşullarda bile stabildi ve zevk içinde sürebiliyordum"

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Editör Betim Aker

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