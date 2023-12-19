Coulthard: "Bu yıl olağanüstü bir araç ve pilotun birleşimini gördük"

2023 sezonunda düzenlenen 22 yarışın 21'in zafere ulaşan Max Verstappen, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsledi.

Yıl boyunca kendisi hakkında pek çok pozitif yorum vardı ve David Coulthard da bunlara yenisini ekledi.

Motorsport.com'a Verstappen'in 2023 sezonunu yorumlayan Coulthard, "Bu kadar az hata yaptığını, bu kadar az hasara yol açtığını ve bu kadar yüksek performans gösterdiğini görmek olağanüstü."

"Bu kadar yüksek bir başarı seviyesinde bu kadar mütevazı kalması kesinlikle inanılmaz."

"Bunu daha önce de söyledim; tüm bunları tamamen annesine, babasına, ailesine ve kariyeri boyunca onunla birlikte olan insanlara borçlu."

"Bu yıl harika bir araçta gerçekten çok özel bir sürücüye tanık olduk."

"Checo'nun çok yetenekli bir yarış pilotu olduğunu, iyi bir yarış galibi olduğunu biliyoruz fakat hiçbir zaman bu aracın performansından Max kadar yararlanamadı." dedi.

Fotoğraf: FIA Max Verstappen, FIA Formula One World Championship - Champion, Mohamed Ben Sulayem, FIA President

Sonrasında Coulthard'a 2024'te neler olabileceği soruldu.

İskoç pilot, "Her şey aracın performansına bağlı. Eğer Max bu yılı tekrarlayabilirse, gerçetken fenomen olur."

"Eğer ona zaferler için mücadele edebileceği bir araç verebilirlerse, kesinlikle yarış kazanmasını bekleyebilirsiniz."

"Asıl soru rakiplerin kim olacağı. Yarış temposunu arttıran Ferrari olabilir mi? Yoksa Mercedes aniden büyük bir adım atabilir mi?"

"Şu anda cevabı olmayan pek çok soru var." dedi.

Son olarak Mercedes pilotlarıyla ilgili Coulthard, "Bence George, Lewis'in yanında değerli bir takım arkadaşı olduğunu gösterdi."

"Mercedes iyi bir araç sağlamak zorunda. Eğer iyi bir araç verebilirlerse, her iki pilotla da iyi bir konuma gelebilirler." dedi.