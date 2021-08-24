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Önceki / AlphaTauri pilotları, sezonun ikinci yarısında da formlarını korumak istiyor
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Coulthard: "Bottas'ın tek şanssızlığı Hamilton'ın yanında yarışması"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu David Coulthard, Valtteri Bottas'ın çok iyi bir pilot olduğunu fakat Lewis Hamilton'ın yanında zorlandığını söyledi.

Coulthard: "Bottas'ın tek şanssızlığı Hamilton'ın yanında yarışması"

Valtteri Bottas, 2013-16 arası yarıştığı Williams'ta oldukça güçlü performanslar sergilemiş ve 2016 sonunda Nico Rosberg'in emekli olmasıyla da Mercedes'e gelmişti.

Bottas, bu süreçte Lewis Hamilton'la takım arkadaşı oldu ve İngiliz pilot, hiçbir zaman takım arkadaşına mağlup olmadı. Hatta Hamilton, hep sezonun bitiminden birkaç yarış önce şampiyonluğunu ilan etti.

Fin pilot bu süreçte tek turda iyi performans sergilese de, yarışta genellikle şanssızlıklar yaşadı ve performans anlamında Hamilton'la aynı seviyede görünmedi.

Şimdi Bottas'ın takımdan ayrılması ve yerine genç yetenek George Russell'ın gelmesi gündemde.

Eski F1 pilotu David Coulthard, bu duruma rağmen Bottas'ın kötü bir pilot olmadığını, sadece Hamilton'la yarışmanın şanssızlığını yaşadığını dile getirdi.

The-Race ile olan özel röportajında Coulthard, "Valtteri birinci sınıf bir sürücü. Karşı karşıya olduğu tek sorun, yeni standartlar belirleyen Lewis Hamilton'a karşı yarışıyor olması."

"Valtteri, Lewis'i pek çok kez hız anlamında tek turda yakaladı ve bu onun yeteneğinin gerçek bir ölçütü. Hatta bazen Lewis'i sıralama turlarında geride bıraktı."

"Fakat Lewis'in tutarlılığı, azmi, yarış kabiliyeti o kadar yüksek ki Valtteri o araçta Lewis'e kıyasla o kadar da parlayamadı."

“Mercedes için önemli bir varlık mı? Kesinlikle öyle. Başka bir Formula 1 takımı için de önemli bir varlık mı? Hiç şüphesiz öyle. Peki Valtteri'nin, etrafında yeni bir ekip oluşturma konusunda motivasyonu var mı? Bunun cevabını sadece o verebilir."

"Fakat kendi kariyerimden biliyorum, Jaguar o dönem Red Bull tarafından satın alındığında, Bay [Dietrich] Mateschitz'in gözlerinin içine baktım ve o yıllardaki McLaren seviyesine ulaşmak için Red Bull'un neye ihtiyacı olduğu konusundaki düşüncelerimi açıkça paylaştım."

"Bu garantiyi aldım ve bu beni gerçekten heyecanlandırdı, sonrasında dört yıl benim için yarış kazanmakla ilgili değildi, Christian [Horner] ile birlikte takımı kurmak ve Adrian [Newey]'i getirmekle ilgiliydi. Temeller atıldı ve Red Bull başarılı bir takım oldu. Bu, sadece benim rolüm sayesinde değil, getirdikleri herkes sayesinde oldu."

"Eğer Valtteri'de bu açlık varsa ve %100'ünü vermeye hazırsa [bunu yapabilir çünkü] kendisi zaten harika bir yarış pilotu." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Motorsport Images

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