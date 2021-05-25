Coulthard: "Bottas, 2022’deki kaderi hakkında bilgilendirildi mi?"

İspanya Grand Prix’sinde Max Verstappen, startta Lewis Hamilton’dan liderliği almayı başarmıştı. Bunun ardından İngiliz pilot arayı oldukça kapatsa da Barselona pistinde geçiş yapmak çok zor olduğundan Mercedes, lastik avantajının Verstappen’in savunmasını kıracağını düşünerek Hamilton’ı ikinci kez pite çağırdı.

Neticede plan işe yaradı ancak Hamilton zafere giden yolda takım arkadaşı Valtteri Bottas’la ufak bir mücadele yaşadı.

Fakat Mercedes, bunun sebebinin Bottas’ın yer vermeyi reddetmesinden çok Hamilton’ın DRS’yi açmaması yüzünden olduğunu belirtti. Fakat Bottas’ın bizzat kendisi bunun kasıtlı bir hareket olduğunu söyledi ve buraya başkalarına yer vermek için gelmediğini vurguladı.

Valtteri Bottas, Mercedes 1 / 1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Bottas’ın kontratı 2021 itibariyle sona erecek ve Coulthard, Barselona’da yaşanan bu olayın sebebinin Mercedes’in 2022 için Fin pilotla yeni bir kontrat imzalamayacağını söylemiş olmasından kaynaklanabileceğini düşünüyor.

Coulthard, On The Marbles podcastine verdiği demeçte “Ona kontratının yenilenmeyeceğinin şimdiden söylenip söylenmediğini merak ediyorum.”

“Bu mümkün. McLaren’dan ayrılacağımı kontratımın bitmesinden bir yıl önce söylemişlerdi.” dedi.

İspanya Grand Prix’si ardından Mercedes takım patronu Toto Wolff, Bottas’ın 2021 sezonuna zor bir başlangıç yapmasından sonra mental durumu için endişelenmediğini belirtti.

Artık Red Bull artık Mercedes'e karşı bir rakip ve orta grup takımlar ön gruba yaklaşmakta. Bu koşullarda Bottas eskiden olduğu gibi diğer takımların sürücülerine karşı bu kadar büyük bir avantaja sahip değil.

Bottas'ın bu sezonki yarışlarda orta grup pilotlardan bazılarına karşı yarışırken onların arkasında sıkışıp kalması yeni bir şey değil.

Eski Red Bull pilotu Mark Webber, "Trafikte sorun yaşadığı görülüyor, bu yüzden önde değil."

"Tek turda her şeyi bir araya getirebileceğini biliyoruz ancak mesele [diğer pilotlara] karşı mücadele vermek. Imola'da yarışın yarısında, kaygan zemin koşullarında ona tur bindirilmişti."

"Birkaç kez zor koşullarda yarıştım ama hiç bir zaman yarışın yarısında tur bindirilmedim. Şu ana kadar şampiyonluk kazanmış bir araçta yarışan herhangi bir sürücü için bu zor bir öğleden sonra olmalı."

“Şu an için pazar günleri genellikle hedeften uzaklaşıp uzaklaşmadığını gösterecek. Cumartesi günleri iyi görünüyor ancak puanları pazar öğleden sonra kazanıyorsunuz." dedi.