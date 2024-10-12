Coulthard: "Antonelli, 2025'e 'en iyi hazırlanan' çaylak"

Kimi Antonelli, geçen ayki İtalya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın 2025'teki selefi olarak ilan edildi.

18 yaşındaki İtalyan pilot, tek koltuklu araçlarda sadece bir sezon yarıştıktan sonra gelecek yıl F1'e adım atacak.

Prema, FIA Formula 2'de rekabetçi olmasa da Antonelli, Ferrari'nin himayesinde bulunan ve 2025'te Haas pilotu olacak Oliver Bearman karşısında üstünlüğünü gösteren parlak anlar yaşadı.

Antonelli, Mercedes için yoğun bir test programı geçirdi ve birçok kez geçmiş yıllardaki araçlarını kullandı.

Ayrıca 2024'teki bir ilk antrenman seansında yine takım için sürüş yapması bekleniyor.

Formula for Success podcast'inde konuşan David Coulthard, Antonelli'nin F1'deki ilk yarışına çıkmak için neden iyi bir konumda olduğunu açıkladı.

Andrea Kimi Antonelli, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Fotoğraf: Mercedes AMG

Coulthard, "Antonelli muhtemelen en iyi hazırlanmış kişi, zira çok sayıda eski araç testi yaptı ve yedi kez dünya şampiyonu olmuş bir pilotu yakından gözlemleme fırsatı buldu."

"Başlamaya hazır olmalı. Elbette bu yıl Mercedes'te tek turda en hızlı olan George Russell'la birlikte yarışmak onun için büyük bir meydan okuma olacak.”

"Lewis lastiklerle ve bazı diğer konularla ilgili soru işaretlerine sahip olsa da elindekilerle devam etmek zorunda."

F1 yorumcusu Alex Jacques şunları ekledi: "Evet, eğer Kimi Antonelli George Russell'ı geçerse herkes çok ama çok hızlı bir şekilde dikkat kesilecektir."

"Gelecek yıl çaylakların da kesinlikle bir parçası olduğu pek çok iyi hikaye var."