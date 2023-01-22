Coulthard: "Andretti'nin F1'de başarılı olabilmesi için para yeterli değil"
David Coulthard, Andretti'in Formula 1 gridinde yer alması ve başarılı olmasını sağlamak adına paranın tek başına yeterli olmadığını söyledi.
Andretti'nin F1'e giriş planları, General Motors'un önde gelen markalarından Cadillac ile ortaklık kurmasıyla iyiden iyiye hız kazanmış durumda.
GM, hem altyapı hem de finansman anlamında önemli bir destek verecek olsa da Andretti'nin spora girişinin önündeki en gel hiçbir zaman para olmadı.
Bunun yerine mevcut takımlar, Andretti'nin spora nasıl bir değer katacağını ve bu değerin, takım gelirleri üzerinde nasıl bir etki yaratacağını sorguluyorlar.
David Coulthard da Amerikalı ekibi, Formula 1 dünyasına girmek için "paranın yeterli olmadığı" konusunda uyardı.
PlanetF1.com'a konuşan Coulthard, "FIA ile takımlar arasında nasıl bir anlaşma yapılacağını göreceğiz."
"Fakat şu anda politik manevra noktasındayız değil mi? İnsanlar bu konuda çekişme halinde."
David Coulthard
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Ancak spora girmek önemli fakat başarılı olmak çok zaman, çok bağlılık ve çok fazla insan kaynağı gerektirir. Yani para yeterli değil."
"Bazen sporda daha fazla takımın olduğu belli dönemlerde yer aldım, benzer takımın olduğu dönemlerde de. Bu takımlardan belki iki ya da üç tanesi performans açısından gerçekten oldukça zayıftı."
"Daha fazla araca sahip olmak, gösteri için iyi olmalı ama gerçek şu ki, her sporcu para kazanmadan önce çok çalışmıştır çünkü yaptığımız işi severek yapıyorlardır."
"10 takıma dayanan bir franchise değerine sahip olduğunuzda, takımların neden biraz isteksiz davrandığını anlayabilirim."
"Red Bull'un iki Formula 1 takımı var. Red Bull Racing'in, kuruluşundan Toro Rosso'ya kadar son 15, 20 yılda yaptıklarına bakarsanız bunun inanılmaz bir yatırım ve vizyon hikayesi olduğunu görürsünüz."
"Yani tüm bu yatırımları yaptıktan sonra, başka bir takım gelip de gerekli yatırımları yapmazsa bu sizin değerinizi etkiler." dedi.
Alakalı video
Mercedes, kurallardaki boşluğu sadece kendilerinin görmesine şaşırmış
Williams: "F2'de Sargeant için iki yıllık planımız vardı"
Son Haberler
Gözünü zafere diken Hamilton: "Benim gibi bir sürücü hiç olmadı"
Lewis Hamilton, şimdiye kadar 300. Grand Prix'sinden sonra yarış kazanan herhangi bir isim olmamasını önemsemiyor.
Massa: "Ferrari'nin sorunlara doğru ve hızlı çözümler getirmeye ihtiyacı var"
Felipe Massa, Ferrari'nin yeni sezon öncesinde değişiklikler yapmaya ihtiyaç duyduğunu fakat bunu "doğru şekilde" yapması gerektiği söyledi.
Windsor: "Vettel, Hamilton ile aynı seviyede değil"
Formula 1 dünyasının önde gelen yorumcularından Peter Windsor, Sebastian Vettel'in şartlar biraz kendine uymadığında ortalama bir pilota dönüştüğünü ve onu asla Lewis Hamilton ile aynı seviyeye koymayacağını söyledi.
Mercedes ve Red Bull'un başarılarının sırrı ne?
Eski F1 aerodinamik şefi Eric Blandin, Red Bull ve Mercedes'in uzun süredir devam eden Formula 1 başarılarının altında yatan nedenler olarak bu iki şirketin zirvesindeki istikrar ve tutarlılığı gösterdi.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.