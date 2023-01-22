Coulthard: "Andretti'nin F1'de başarılı olabilmesi için para yeterli değil"

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Andretti'nin F1'e giriş planları, General Motors'un önde gelen markalarından Cadillac ile ortaklık kurmasıyla iyiden iyiye hız kazanmış durumda.

GM, hem altyapı hem de finansman anlamında önemli bir destek verecek olsa da Andretti'nin spora girişinin önündeki en gel hiçbir zaman para olmadı.

Bunun yerine mevcut takımlar, Andretti'nin spora nasıl bir değer katacağını ve bu değerin, takım gelirleri üzerinde nasıl bir etki yaratacağını sorguluyorlar.

David Coulthard da Amerikalı ekibi, Formula 1 dünyasına girmek için "paranın yeterli olmadığı" konusunda uyardı.

PlanetF1.com'a konuşan Coulthard, "FIA ile takımlar arasında nasıl bir anlaşma yapılacağını göreceğiz."

"Fakat şu anda politik manevra noktasındayız değil mi? İnsanlar bu konuda çekişme halinde."

David Coulthard Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ancak spora girmek önemli fakat başarılı olmak çok zaman, çok bağlılık ve çok fazla insan kaynağı gerektirir. Yani para yeterli değil."

"Bazen sporda daha fazla takımın olduğu belli dönemlerde yer aldım, benzer takımın olduğu dönemlerde de. Bu takımlardan belki iki ya da üç tanesi performans açısından gerçekten oldukça zayıftı."

"Daha fazla araca sahip olmak, gösteri için iyi olmalı ama gerçek şu ki, her sporcu para kazanmadan önce çok çalışmıştır çünkü yaptığımız işi severek yapıyorlardır."

"10 takıma dayanan bir franchise değerine sahip olduğunuzda, takımların neden biraz isteksiz davrandığını anlayabilirim."

"Red Bull'un iki Formula 1 takımı var. Red Bull Racing'in, kuruluşundan Toro Rosso'ya kadar son 15, 20 yılda yaptıklarına bakarsanız bunun inanılmaz bir yatırım ve vizyon hikayesi olduğunu görürsünüz."

"Yani tüm bu yatırımları yaptıktan sonra, başka bir takım gelip de gerekli yatırımları yapmazsa bu sizin değerinizi etkiler." dedi.