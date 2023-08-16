Coulthard: "Alonso yarışmayı hiç bırakmadığı için bu yaşta Schumacher'den daha iyi"

Formula 1 tarihinde, elde ettiği büyük başarıların ardından yarışlara ara verme kararı alan fakat birkaç yıl içerisinde tekrar pistlere dönen önemli isimler mevcut.

Michael Schumacher bu isimlerden birisiydi. 2006 sonunda emekli olan Alman pilot, 2010 yılında Mercedes ile pistlere döndü ancak bir podyum dışında kayda değer başarısı yoktu.

Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso da F1'e birkaç yıl ara verdiler. Ancak onlar spora döndüğünde Schumacher'den daha iyi göründüler.

David Coulthard'a göre bu ikiliyi Schumacher'den ayıran şey, ikisinin de yarışmayı bıraktıkları dönemde başka serilerde yarışıyor olmalarıydı.

Formula For Success'e konuşan Coulthard, "Alonso Formula 1'den ilk emekli olduğunda doğrudan spor otomobil yarışlarına geçti; IndyCar'da yarıştı, Dakar'a bile katıldı. İspanya'da zaten karting testleri yaptığı bir pisti var. Sürekli yarıştığı için her şey aklında kaldı."

"Eğer yaşınızda kaynaklı 'o yaşlı adamın' sizi alt etmesine izin verirseniz, kaybedersiniz. Fakat onunla savaşırsanız, o genç ruhu doğa izin verdiği sürece içinizde taşırsınız."

"Michael farklıydı çünkü yarışmayı bıraktı ve bir daha direksiyona dönmedi. Motosikletlerle vakit geçirdi, bir kaza yaptı ve emekli olduktan üç yıl sonra F1'e geri döndü."

"Hâlâ olağanüstü şeyler yapabiliyordu, hâlâ inanılmaz derecede iyi bir pilottu ama 40 yaşından önceki kadar iyi değildi."

"F1'den sonra ralli yapan Kimi'de de gördüğümüz üzere, fark yaratan şey kesintisiz sürüştü." dedi.

Third place Michael Schumacher, Mercedes AMG F1 W03 in parc ferme Fotoğraf: Patrik Lundin / Motorsport Images