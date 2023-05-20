Coulthard: "Alonso halen başarıya aç"

Profesyonel arenaya en geç 22-23 yaşında adım atan F1 pilotları genellikle 40'lı yaşlarına yaklaştıklarında yarışmayı bırakırlar. Ortalama yaş ise 37-38.

Ancak öyle bir isim var ki, bu iki eşiği de hiç performans kaybetmeden atlamayı başardı: Fernando Alonso!

41 yaşındaki Alonso aslında 36 yaşında F1'den emekliye ayrılmıştı, ancak iki sene içinde bunun bir emeklilik olmadığı, sadece diğer serilerin tadına bakmak için verilen bir ara olduğu ortaya çıktı.

İki sene önce Alpine ile geri dönen Alonso, bu sezon ise Aston Martin ile anlaştı ve büyük atılım yapan takımla ilk beş yarışta dört podyum elde ederek ön sıralara dönmeyi başardı.

2000'lerde aynı pisti paylaştığı Alonso'yu öven David Coulthard'a göre Alonso'yu ayakta tutan faktörlerden biri hırs, nitekim kendisi tüm yeteneğine rağmen iki şampiyonluktan öteye geçemedi ve 17 yıldır üçüncü şampiyonluğunu arıyor.

Formula for Success podcast'ine konuşan Coulthard, "Fernando F1'den ilk kez ayrıldığında doğrudan spor arabalara, IndyCar'a geçti, Dakar'a katıldı, bir kart pisti var ve onu İspanya'daki pistinde sürekli test yaparken görüyoruz."

"Bu, bir yarış pilotu olarak kendisinin zihnini keskin tuttu. En büyük örnek Michael [Schumacher], geri döndüğünde de inanılmazdı ama eskisi kadar iyi değildi. Artık 40'lı yaşlarındaydı ve zaman ilerlemişti."

"Her şeyin ötesinde Fernando kızgın. Sadece iki dünya şampiyonluğu olduğu için öfkeli ve bu öfke onu başarı açlığına itiyor."

"Önemli olan da bu. Hızınızı kaybetmezsiniz, açlığınızı kaybedersiniz. O halen başarıya aç." dedi.