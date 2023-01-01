Coulthard: "2023'te üç takım şampiyonluk için çekişecek"
Eski Formula 1 pilotu David Coulthard, 2023'te üç takımın şampiyonluk için çekişmesini beklediğini söyledi.
2022 Formula 1 sezonunda şampiyonluk için çekişen takımlar Red Bull ve Ferrari'ydi ancak İtalyan ekip, bir noktada şampiyonluk savaşından koptu. Sonuç olarak da Red Bull için son yarışlar oldukça kolay geçti.
Fakat 2023 için beklentiler epey yüksek ve hemen hemen herkesin görüşü, üçlü bir şampiyonluk savaşı olacağı yönünde.
Eski Formula 1 pilotu David Coulthard, Mirror Sport'a verdiği röportajda güç düzeni hakkında konuştu ve kendisinin de üçlü bir rekabet beklediğini açıkladı.
Coulthard, "Geleceği tahmin etmem mümkün değil fakat Ferrari'nin dayanıklılıkla ilgili sorunları çözmesi ve hatalardan kaçınması halinde şampiyonluk için mücadele edeceğine oldukça eminim."
"Yeni yılda, yeni araçlara uyum sağlamak çok daha kolay olacak. Herkes onlardan ne bekleyeceğini zaten biliyor."
"Mercedes de hızlı olacak, takım kesinlikle yarış kazanabilecek ve şampiyonluk için mücadele edebilecek. Turbo hibrit motorlara geçtiklerinden beri, yere basma gücündeki herhangi bir dezavantajı telafi edebilecek inanılmaz bir güç avantajına sahiplerdi ancak şimdi durum dengelendi."
"Red Bull sadece çok iyi bir motora değil, aynı zamanda harika bir araca sahip. Bu iki şeyi harika bir sürücüyle bir araya getirdiğinizde, kurallar sabit kaldığı sürece güçlü bir rakip olursunuz."
"Umarım bu yıl üç takım şampiyonluk için yarışabilir. Max [Verstappen] ne kadar güçlü olursa olsun, gelecek yılın temellerini 2022'nin son yarışları atacak ve mücadele bu noktada çok yakındı."
"Halihazırda sezon başına kıyasla zaten çok daha yakınız gibi geliyor." dedi.
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