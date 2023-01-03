Coulthard: "2022, Ferrari'nin 'pasını atmış' olabilir"
Eski Red Bull pilotu David Coulthard, uzun süredir şampiyonluk savaşı vermeyen Ferrari'nin, 2022'de ön tarafta yarışmasının ardından "üzerindeki pası" atmış olabileceğini dolayısıyla 2023'te yükselişe geçebileceklerini düşünüyor.
Orta grupta geçirdiği birkaç sezonun ardından Ferrari, 2022 F1-75 ile yeniden ön bölüme dönmeyi başardı ve özellikle ilk yarıda şampiyonluğun ana adaylarından birisi oldu.
Hatta Charles Leclerc, ilk yarışta aldığı iki zaferle yıla fırtına gibi başladı ve Max Verstappen'e karşı büyük üstünlüğe sahipti. Fakat dayanıklılık sorunları, sürücü hataları ve yanlış hamleler, Red Bull'un sezonun kalanını domine etmesine neden oldu.
Red Bull, 22 Grand Prix'nin 17'sini kazanarak 2013'ten bu yana ilk takımlar şampiyonluğunu alırken, Max Verstappen de benzer şekilde ikinci şampiyonluğunu aldı.
Ferrari 2023'te hatalarını düzeltmek için geri dönecek ve Coulthard, artık mücadeleyi daha iyi anlayan İtalyan ekibin zirvede yer almasını bekliyor.
Coulthard, Ferrari için 2022'de nelerin yanlış gittiğini değerlendirdiği Mirror Sport'a şöyle konuştu: "Bence temel unsurlardan biri, bir süredir bu seviden uzak kalma ve böyle bir mücadeleye hazır olmamak olabilir."
"Ferrari Formula 1'in en ünlü ismi. F1 tarihinde en uzun süredir yarışan takım dolayısıyla genel bir yorgunluk da söz konusu olabilir."
"Ferrari'ye inanıyorum ve bunu büyüsünden dolayı değil, tur zamanından dolayı yapıyorum. 2022'de sıralama turlarında dünya şampiyonu oldular ve olağanüstü bir araçları var."
"Charles yılın büyük bölümünde bu performanstan en iyi şekilde faydalanan isimdi ve aracın yılın sonuna doğru daha da güçlendiğini gördük."
"Sürücülere ve bu aracı bu hızda tasarladıkları göz önüne alındığında, takım içerisinde yaşanan sorunları çözecek doğru yeteneklere sahip olduklarına inanıyorum."
"Tüm bunlarla birlikte Ferrari'nin 2023'te şampiyonluk için mücadele etmesi gerekiyor."
"Sadece kırmızı bir araç ve Şahlanan At olmalarına bakarak değil, ellerindekilere bakarak bunu yapıyorum çünkü çok hızlı bir araçları ve hem çok hızlı hem de oldukça motive iki sürücüleri var."
"Dolayısıyla, 2023'te dünya şampiyonluğunu hedeflemeleri gerekiyor ve bence herkes için apaçık ortada olan bu sorunları çözebilirlerse hedeflerine ulaşabilirler."
"Gelecek yıl üç yönlü bir şampiyonluk mücadelesi olmasını umuyorum."
"Max ne kadar güçlü olursa olsun, temel olarak 2022 sezonunu kapattığımız noktadayız. Bu da bana yılın başına kıyasla mücadelenin çok daha yakın olduğunu hissettiriyor." dedi.
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