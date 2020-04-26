Coulthard, 1996'da Ferrari'yi geri çevirmiş

Couthard, Williams ile Formula 1 macerasına başladı ve ilk şansını 1994'te Ayrton Senna'nın Imola'daki trajik ölümünden bir ay sonra yapılan İspanya yarışıyla yakaladı.

İskoç pilot, bir yıl sonra Portekiz'de ilk Grand Prix galibiyetini aldı ve 1996'da Williams'la devam etmeye karar verse de, McLaren ve Ferrari'den teklifler aldı.

Sonuç olarak da McLaren'ı seçti.

Coulthard, "Kariyerimde daha önce Williams'tayken öğrendiğim bir şey varsa, o da o dönemde menajerlik şirketimin Williams'taki iki senelik anlaşmama kıyasla McLaren ile çok daha iyi bir anlaşma yapmayı başarmış olmasıydı."

"1995 Adelaide'deki son yarıştan üç ay sonra, McLaren'la Melbourne'de 13. olabildim."

"Bu yüzden birden daha fazla para kazanmaya başladım ama daha az rekabetçi bir araçta yarışıyordum. Bu yüzden birkaç durağan yıl vardı. Ancak bundan sonrası her zaman rekabetçi olmakla ilgiliydi." dedi.

Para, Coulthard'ın Woking merkezli ekibe geçmesinin ardındaki faktörlerden birisi olsa da, 13 kez yarış galibinin Ferrari'yi reddetme sebebi çok daha farklıydı.

"Ferrari tarafından sunulan sözleşme, beni kağıt üstünde Michael'ın yanında iki numara yapıyordu."

"Michael'ın iki numaradan daha güçlü bir sürücü olduğundan şüphem yok çünkü genel paket olarak benden daha iyi olduğunu biliyorum."

"Ama kariyerimin bu noktasında iki numara olacağım bir sözleşme imzalamayı kabul edemezdim. Bu yüzden McLaren'la anlaşmaya karar verdim ve bence bu, kariyerim için doğru karar oldu."

1997 ve 2004 yılları arasında Coulthard, McLaren ile on iki yarış kazandı. Ancak 1998 ve 1999'da takım arkadaşı Mika Hakkinen şampiyon olurken, kendisi hiç şampiyonluk yaşayamadı.

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