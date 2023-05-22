Jordan: "F1'de kadın pilot olabilecek tek kişi Verstappen'in annesiydi"

Kumpen gençliğinde üretken bir karting yarışçısıydı ve ileride Formula 1 pilotu olacak pek çok pilotla birlikte yarıştı. Max'in babası Jos ile birlikte Red Bull pilotuna genç kariyerinde motor sporları basamaklarını tırmanırken akıl hocalığı yaptı.

Geçen yıl tamamı kadınlardan oluşan W Serisi sezonunun erken sona ermesi ve serinin bu kez yeniden başlama olasılığının düşük olması tartışılırken, Formula 1'e bir kadın pilot kazandırma konusu Jordan'a soruldu.

Jordan, W Serisi'nin sona ermiş olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken, Kumpen'in Formula 1'de yarışabilecek kapasitede olduğunu dile getirdi.

Jordan, David Coulthard ile birlikte Formula For Success podcast'inde yaptığı açıklamada, "Bence yeterli eğitimi almamış kızları Formula 1 senaryosuna itmeye çalışmak yanlış."

"Benim zamanımda bunu yapabileceğini düşündüğüm tek kişi Max'in annesiydi, çünkü bence o ciddi ve kesinlikle hızlı biriydi. Bence hiç şüphesiz Formula 1'de başarılı olabilirdi."

"Ama biliyorsunuz, ona yardım edecek bir ortam yoktu ve takımların çoğunun bunu desteklemeye gideceğinden emin değilim. Ama bu yanlış bir şey, bunun değişmesi gerektiğini düşünüyorum."

"W Serisi'nin sona erdiğini görmek çok üzücü çünkü bence teknik olarak her şeye sahipti. Onlara başarılar diliyorum çünkü böyle bir şampiyonaya ihtiyaç var. Serinin devam edeceğini düşünmüştüm ve devam etmemesi beni büyük hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Formula 1 bu yıl için tamamı kadınlardan oluşan F1 Akademisini başlattı ve kadın sürücülerden oluşan bir grup, dünyanın çeşitli yerlerindeki pistlere giderek motor sporlarında kendilerine bir yol çizmeye çalışırken deneyim kazanıyor.

Şimdiye kadar serinin televizyonda yeterince yer almaması eleştirilse de, farkındalığı arttırmak için seri hakkında bir belgesel dizi hazırlanacak ve 2024 sezonundan itibaren belirli yarışlarda Formula 1 destek takvimine katılacak.