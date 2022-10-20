COTA'da yine iki DRS bölgesi olacak
Amerika Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak COTA'da önceki yıllarda olduğu gibi iki DRS bölgesi olacağı doğrulandı.
Amerika Grand Prix'sine ev sahipliği yapmaya devam eden COTA'da, son yıllarda iki DRS bölgesi yer alıyordu.
Bu yılki Amerika GP bu hafta sonu yapılacak ve DRS bölgelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamasına karar verildi.
ilk DRS bölgesi 11. virajdan sonra gelen uzun düzlükte yer alacak. Bu DRS bölgesinin algılama noktası 10. ila 11. virajlar arasında yer alırken, sürücüler DRS'yi 11. virajdan 250 metre sonra kullanabilecekler.
İkinci DRS bölgesi ise tahmin edileceği üzere start düzlüğünde yer alacak. Fakat bu bölgenin algılama noktası 18 ila 19. virajlar arasında yer alacak.
Sürücüler, 20. virajdan 80 metre sonra DRS'yi aktif edebilecekler.
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