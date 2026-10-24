Formula 1
COTA yönetiminden pilotların tümsek şikayetlerine yanıt: "1. viraj kabul edilemez"
Verstappen ve Norris’in kasisler nedeniyle fiziksel sorun yaşadıklarını dile getirmelerinin ardından COTA patronu Bobby Epstein, açıklama yaptı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 24 Eki 2026 13:00
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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images
ABD Grand Prix öncesinde pilotların COTA pistindeki tümsekler ve kasislerle ilgili şikayetleri hafta sonuna damga vurdu. Red Bull pilotu Max Verstappen, pistteki sarsıntıların omurgasında hasara yol açtığını ve durumun "kontrolden çıktığını" belirtirken, Lando Norris geçmiş yarışlarda COTA'daki sarsıntılar yüzünden ağrı kesici hap kullanmak zorunda kaldığını aktarmıştı.
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Pilotların bu eleştirilerinin ardından ESPN'e konuşan COTA Patronu Bobby Epstein, pist yüzeyinde bu yıl geniş kapsamlı yenileme yapıldığını ancak 1. virajın girişindeki çöküntü için hızlı bir çözüm bulunamadığını ifade etti.
Pilotların geçmişten kalan deneyimleriyle konuştuğunu ve yeni pist yüzeyini gördüklerinde şaşıracaklarını belirten Epstein, durumu şu sözlerle özetledi: "Max'ın bahsettiği diğer tümseklerin tamamını pist genelinde düzelttik; pist şu anda gerçekten çok iyi durumda.”
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
“Ancak 1. virajın dibinde bir çöküntü olması bizi de rahatsız ediyor ve bunu bu haftaya kadar bilmiyorduk, bilseydik kesinlikle çözerdik.”
“Benim gözümde 1. viraj kabul edilemez. Eğer bu bir tümsek olsaydı, ne yapar eder bu sorunu yarıştan önce çözerdik, ki zaten daha önce diğer pistlerde de yaptık.”
“Fakat durum bir çöküntü olunca süreç çok daha farklılaşıyor ve kolay bir çözümü olmuyor.”
“Max genelde dürüst konuşur ve onun bu yaklaşımını takdir ediyorum, söyledikleriyle ilgili bir sorunum yok. Ancak daha önce var olduğunu düşündüğü tümseklerin artık olmadığını görünce şaşıracağını düşünüyorum."
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images
Pist yüzeyindeki gelişim konusundaysa pilotlar ikiye bölündü. Valtteri Bottas pistin geçen yıla göre daha iyi durumda olduğunu söylerken Franco Colapinto, fiziki zorlanmanın devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "F1 araçlarıyla bu yüksek hızlı virajlarda mücadele etmek COTA'yı en iyi pistlerden biri yapıyor.”
“Ancak bu kadar kasisli olması çok üzücü çünkü vücudumuz ve sırtımız ciddi şekilde yıpranıyor, hiç kolay değil.”
“Umarım gelecek için bunu daha da geliştirirler."
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- Motorsport.com Ekibi
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