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Formula 1 Haberler

COTA, yeni asfaltla tümsek sorunlarını tamamen çözmeyi hedefliyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

COTA pisti, yaptığı yeni çalışmayla tümsekli zeminle ilgili sorunları kesin olarak çözmeyi hedefliyor.

COTA, yeni asfaltla tümsek sorunlarını tamamen çözmeyi hedefliyor

Son yıllarda hem MotoGP hem de Formula 1 sürücüleri, COTA Pisti'ndeki birçok tümsekten düzenli olarak şikayetçiydi. Geride kalan yıllarda pist organizatörleri, sorunları çözmek için birkaç girişimde bulundu.

Örneğin 2020 sezonundan önce 1. ve 9. virajlar ve arka düzlüğe yeni bir asfalt tabakası atıldı. Ancak son F1 ve MotoGP yarışları, sorunların çözülmediğini göstermiş oldu.

Şu anda pistin pek çok bölümünde, özellikle de 2. ve 10. virajlar arasında çok fazla tümsek var ve bu nedenle Austin pist yönetimi, sorunları çözmek için yeniden kolları sıvadı.

Pistten yapılan açıklamada, "COTA, asfalta bakmak ve pistin hangi alanlarının yenilenmesi gerektiğini belirlemek için özel danışmanlar belirledi."

COTA resurfacing

COTA resurfacing

Fotoğraf: Circuit of the Americas

 “Yer radar sistemi ve lazer haritalama ekipmanları kullanılarak pistin haritası çıkarıldı ve hangi onarımların gerekli olduğu tespit edildi."

"COTA, bunu takiben 12 ila 16. virajlar arasına yeni bir asfalt tabakası atmaya ve 2. ve 10. virajlar arasında, asfaltı güçlendirmek için beton temeller oluşturmaya başladı."

"Ayrıca COTA, yeni asfalt ve beton temelin eşit ve düz olmasını sağlamak adına müteahhitlerle birlikte çalışarak, sonraki yarışlar ve etkinlikler için ideal bir pist hazırlamaya çalışıyor." denildi.

Geçen yıl, özellikle MotoGP sürücüleri tümseklerden epey şikayetçiydi. 

Pistini patronu Bobby Epstein'a göre, Circuit of the Americas'taki asfaltla ilgili sorunların nedeni kısmen 2015 yılında pisti vuran şiddetli yağmurdu.

COTA resurfacing

COTA resurfacing

Fotoğraf: Circuit of the Americas

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