COTA ve Silverstone'dan gizemli paylaşım: "Güçlerimizi birleştiriyoruz!"
Formula 1 takvimindeki iki ikonik pist, Circuit of the Americas (COTA) ve Silverstone, ortak bir projeye işaret eden gizemli bir paylaşım yaptı.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
ABD Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Circuit of the Americas, Britanya Grand Prix'sinin düzenlendiği Silverstone ile bir iş birliğine hazırlandığını duyurdu.
Henüz söz konusu ortaklığın neyi kapsadığı açıklanmazken, Austin yakınlarında bulunan Teksas merkezli pist, önemli duyurunun 5 Ağustos Çarşamba günü yapılacağını doğruladı.
2012 yılından bu yana, COVID-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemeyen 2020 sezonu dışında kesintisiz olarak ABD Grand Prix'sine ev sahipliği yapan COTA, sosyal medya hesabından Silverstone ile birlikte hazırlanan bir görsel paylaşarak 'güçlerimizi birleştiriyoruz' mesajını verdi.
Öte yandan Silverstone, 1950 yılında Formula 1 Dünya Şampiyonası tarihindeki ilk yarışa ev sahipliği yapmıştı. Efsanevi İngiliz pisti, 1987 yılından bu yana da F1 takviminde aralıksız olarak yer alıyor.
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