COTA: "Sprint yarışı ABD GP F1 bilet satışlarını artırmadı"
Birleşik Devletler Grand Prix organizatörü Bobby Epstein, bu yıl yarışın bir sprint yarışı haline gelmesinin bilet satışlarını artırmamasına şaşırdığını söyledi.
Austin etkinliği, 2023'te sprint formatını uygulamak üzere seçilen altı etkinlikten biri. Bu kapsamda Cuma günü sıralama, Cumartesi günü bağımsız bir sprint günü ve ardından Pazar günü ana grand prix düzenleniyor.
Sprint formatının, üç günde de aksiyonun yaşanmasıyla etkinliğin geneline daha fazla heyecan getirmesi ve teorik olarak hafta sonuna daha fazla taraftar getirmesi amaçlanıyor.
Ancak Circuit of the Americas Başkanı Epstein, sprint yarışının Cumartesi günü için daha fazla seyirci çekmekte başarılı olamadığını açıkladı.
Motorsport.com da dahil olmak üzere seçkin medyaya verdiği demeçte Epstein, "Yardımcı olmadı. Bu bir sürpriz oldu."
"İnsanların hangi noktada etkinlik için geldiğine karar vermelisiniz ki bence taraftarlarımız spor için olduğu kadar etkinlik için de geliyorlar. Dolayısıyla, sprint yarışının taraftarların benimsediği bir şey mi yoksa daha tartışmalı bir şey mi olduğunu göreceğiz."
"Bunu savunan ve destekleyen insanlar olduğu gibi, ben bu halini seviyorum diyenler de var. Bu noktada bu hâlâ bir deney." dedi.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Epstein, 2023 için genel bilet satış trendinin Red Bull ve Max Verstappen'in F1'i domine etmesinden etkilenmiş olabileceğini kabul etmekle birlikte, bunun yaşananların arkasındaki faktör olarak göz ardı edilebileceğini düşünüyor.
Tek bir takımın hakimiyetinin değil de sprint yarışının ilgiyi azalttığından nasıl emin olabileceği sorusuna Epstein şu yanıtı verdi: "Muhtemelen emin olamazsınız ama biri diğerinden yeterince ağır basmadı."
"Sanırım bunu söylemenin tek yolu, Pazar günü hâlâ geçen yıl olduğu kadar güçlüyse, muhtemelen sorduğunuz soruyu cevaplıyor."
"Eğer katılımı etkileyen en önemli faktör Max ise neden Pazar günü hâlâ bu kadar güçlü? 'Pekala, bu testi [güçlü Pazar satışlarında] geçtim ve şimdi diyorum ki, ikinci bölüm bu yıl Cumartesi ve bu sene Cumartesi'ye katılım geçen yılki Cumartesi'ye kıyasla daha az ve yine de bu yıl bir sprint yarışımız var. Yani değişen tek şey bu."
Epstein, bu yıl elde ettikleri verilerle Austin'in 2024'te yine bir sprint yarışına gideceği anlamına gelip gelmediğinden emin olmadığını söyledi.
Epstein, "F1 ile birlikte çalışacağız ve en iyisinin ne olduğuna karar vermelerine izin vereceğiz, ancak bunun biraz değişmesinden mutluluk duyuyoruz." dedi.
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