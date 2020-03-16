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Formula 1 / Son dakika

COTA patronuna göre kısıtlamalar Amerika GP'yi etkilemeyecek

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COTA patronuna göre kısıtlamalar Amerika GP'yi etkilemeyecek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Mar 2020 06:08

COTA pistinin patronu Bobby Epstein, Teksas pistini geçici olarak kapatma kararının bu yılki Formula 1 ABD GP'sine ev sahipliği yapma durumlarını etkilemeyeceğini söyledi.

Coronavirüs salgınına karşı Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ABD’ye yaptığı uyarıda ülke genelinde önümüzdeki sekiz hafta boyunca 50’den fazla insanın katılacağı etkinliklerin iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Bu da COTA pistini ciddi oranda etkiledi.

COTA, MotoGP yarışını 5 Nisan'dan 15 Kasım'a taşıdı, 26 Nisan'da yapılacak olan IndyCar yarışı da süresiz olarak iptal edildi.

24 Mayıs'ta yapılması planlanan Rolling Stones konseri de dahil olmak üzere diğer etkinliklerin devam etmesi pek olası değil.

Maliyetleri düşürmek için pist pek çok çalışanı ile yollarını ayırdı ve diğerlerinin de çalışma saatlerini azalttı.

Bununla birlikte, eğer Coronavirüs pandemisiyle ilgili şartlar daha iyi hale gelirse Espstein, pistin Ekim ayındaki F1 yarışına ev sahipliği yapabileceğinden emin.

Motorsport.com'a konuşan Epstein, “Yalnızca önümüzdeki 90 gün içinde, yaklaşık 600.000 biletli seyirciyi temsil eden etkinlikler ertelendi, iptal edildi ya da tehlikede."

“Bugün yapılan şeylerin COTA'nın Grand Prix'ye ev sahipliği yapma şansı üzerinde hiçbir etkisi yok." dededi.

Ayrıca pistin sosyal medya hesaplarından da duyulan üzüntüyle ilgili bir mesaj yayınlandı.

 

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Editör Adam Cooper

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