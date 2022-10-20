COTA patronu, Vettel için kutlama planlıyor

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Bilindiği üzere, Vettel'in emekli olmasına son 4 yarış kaldı.

Bir sonraki durak ise, Vettel'in 2013'te daha önce bir kez kazandığı COTA'daki Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si.

Ve COTA patronları, Aston Martin pilotu Vettel'i onurlandırmak adına bir kutlama yapmayı planlıyor.

Geçen sezon 400.000'i aşan seyircinin ardından, bu yıl pistin yine katılım rekoru kırması bekleniyor.

COTA başkanı Bobby Epstein, RACER'a verdiği demeçte, “Sebastian'ı kutlamanın bir yolunu bulmayı ve emekli olmadan önce katkılarından dolayı ona teşekkür etmeyi çok isteriz.”

“Bunun hakkında konuşuyoruz ve yakında ortaya çıkaracağımız bazı fikirlerimiz var." dedi.

Vettel'in Formula 1'deki ilk çıkışını yaptığı yer Amerika Birleşik Devletleri'ydi ve Indianapolis'te BMW Sauber ile 8. sırada bitirerek ilk denemesinde puan elde etti.

Vettel, COTA'nın sadece bir Amerikan havasından ziyade kendine özgü bir havası olduğunu düşünüyor.

A view of COTA Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Dört kez Dünya Şampiyonu, “Indianapolis'te ilk çıkışımı yaptım, ancak Austin'de daha ilk andan itibaren farklı bir hava olduğunu düşünüyorum.”

”Gerçekten heyecan vericiydi çünkü tüm şehir yarıştan mutluydu.”

“Açıkçası, ABD genelinde ilgi son birkaç yılda arttı. Ama Austin her zaman istisna olmuştur. Austin'in tipik Amerika olmadığını hissediyorum.” dedi.

COTA, Miami ile birlikte takvimdeki iki Amerikan mekanından biri olurken, gelecek sezon Las Vegas Grand Prix'nin eklenmesiyle bu sayı üçe çıkacak.

Epstein, bunun 2026'ya kadar Amerika Birleşik Devletleri GP'sine ev sahipliği yapmak için yeni bir anlaşma imzalayan COTA'nın genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil eden bir afiş etkinliği olacağına inanıyor.

Epstein, “Beş yıllık bir uzatma yapmanın doğru olacağını düşündük, bunu F1 için yaptık.”

“Sadece harika bir deneyim sunmaya odaklanıyoruz.” dedi.

“Ayrıca Miami ve Las Vegas'ın her biri hedef şehirler olduğu için, bize gerçekten Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si olmaya odaklanma ve tüm ülkemizle ilgili harika şeyleri temsil etme şansı veriyor. Gerçekten 'Birleşik Devletler Grand Prix'si olmak istiyoruz.”

“Bununla gurur duyuyoruz, kimliğimizin ve unvanımızın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. On yıldır bu durumdayız ve bunu önümüzdeki on yıllarda da görmek isteriz." dedi.