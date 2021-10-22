COTA patronu: "Tümsekler, F1 araçları için "bir problem" oluşturmayacak"

AlphaTauri yarışçısı Pierre Gasly, Teksas yarışı öncesinde, hafta sonunun sürücüler için "oldukça karmaşık" olabileceğini söyledi. Çünkü COTA'da her zaman karşılaşılan tümseklerin, aynı yerde gerçekleştirilen son MotoGP yarışını izledikten sonra "daha da kötüleşmiş" göründüğünü belirtti.

Bu konu Perşembe günü Austin'de yarış öncesi sürücülerin basın toplantılarında çok tartışıldı, ancak Epstein endişeleri reddetti. Özellikle de FIA'nın pist yüzeyini frezelemek için, 2. ve 3. viraj arasındaki çöküntüde, ayrıca 4, 6, 10 ve 14. virajlardaki çöküntülerde, etkinlik öncesinde tamamladığı çalışmalardan sonra.

ANALİZ: COTA'nın tehlikeli tümsek problemine ne sebep oluyor?

Autosport tarafından COTA'nın pist yüzeyiyle ilgili endişeleri gidermek için ekstra çalışmaları tamamlaması gerekip gerekmediği sorulduğunda Epstein, “Gasly bir şey söylemiş olabilir, ancak pistte henüz sürmedi."

"İlk olarak, tümsekler araçlar için bir problem oluşturmuyor."

"Michael Masi [F1 yarış direktörü] de görevli insanlar gönderdi ve kontroller yaptılar. Endişe yaratan iki veya üç alanı düzeltmemizi istediler."

"Bu hafta Pazartesi ve Salı günleri bu çalışma tamamlandı."

"Yani motosikletler için hâlâ bir problem -iki çukur bölge var- ancak araçlar için bir problem yok."

"Bence Gasly'ye sürüş yaptıktan sonra sorarsanız, bundan çok daha zor pistlerde sürdüğünü söyleyecektir." dedi.

Epstein, F1'in 2019'da Teksas'ı son ziyaretinden bu yana pit çıkışındaki kısmın, ilk viraja girerkenki bölgenin, 9. ve 10. virajlar arasının, 11-12. virajların ve ayrıca 15. virajın ortasından 19. virajın ortasına kadarki kısmın yenilenmesinin ardından, ek olarak pistin "Nisan ayına kadar motosikletler için yeniden yenileneceğini" söyledi.

Epstein, "Ocak ayında üç haftalığına kapanıyoruz."

"Zaten çok fazla bölgeyi yenilemiştik. Geçtiğimiz yıl çok fazla çalışma yaptık ve şimdi dahasını da yapacağız."

“Ancak piste çıktıktan sonra Gasly'e 'Burada sürebilir misin?' demeliyiz ve Monako'nun nasıl olduğunu sormalıyız."

Pierre Gasly, AlphaTauri, walks the track Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas, Austin'in tümseklerinin idare edilebilir olduğunu ancak 2019'da tam sınırda olduğunu söyledi.

Bottas, "Çok acı verici olduğunda sınıra geliniyor. Çok engebeli bir pist olduğunda vücudunuz çok fazla darbe alıyor ve baş ağrısı vb. sıkıntılar çekmeye başlıyorsunuz."

"O zaman pek de eğlenceli olmuyor. Anladığım kadarıyla pistte bazı çalışmalar yaptılar ve umarım sürülebilir ve keyif alınabilir olmuştur." dedi.

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen tümseklerin "her yıl orada" olduğunu "bazı yıllar daha az, bazı yıllar ise daha fazla" olduğunu söyledi.

Raikkonen, "Diğer pistlerde hiç tümsekler olmuyor değil."

"Tabii ki de bazı pistler birçok nedenden dolayı pürüzsüz olabiliyor. Belki yarış öncesinde yenilemiş oluyorlar. Ancak sorun olmamalı."

"Eğer MotoGP sürücüleri yarışmayı başardıysa, biz kesinlikle iyi olmalıyız."

"Tümseklerden bizim araçlarımıza kıyasla, iki tekerle geçmek eminim daha korkutucudur. Özellikle de yere basma kuvvetiyle. Evet hissedebiliriz ama sorun olmamalı." dedi.