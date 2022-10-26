COTA patronu, F1 ABD GP'nin gelecek yılın başlarında 500 bin seyirciye ulaşabileceğini söyledi

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Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si için üç günde 440 bin kişilik bir kalabalığa ev sahipliği yaptı ve bu, F1 için yeni bir yarış hafta sonu rekoru oldu.

COTA, 2021'deki yarışa kıyasla fazladan 40 bin taraftarı ağırlamak için yeni tribünler inşa etti ve ulaşım seçeneklerini artırdı.

Epstein, taraftarların ilgisi azalmadığı sürece buna gelecek yıl da ulaşılabileceğine inanıyor ve şimdiden, 500 bine ulaşmayı Austin yarışının gelecek hedefleri arasına yerleştirdi.

Autosport tarafından yarım milyon hayrana ulaşma şansı sorulduğunda Epstein, "Bence bunu başarabiliriz."

"Bu yıl toplu taşıma sistemimizi test ediyoruz ve artık çok daha sağlam. Otobüs sayılarımızı 300'den 600'e çıkarıyoruz, işe yararsa uygulamaya geçeceğiz."

"Daha kapsamlı bir toplu taşıma sistemine geçersek, seyirci sayısı daha da artabilir." dedi.

COTA, bu yılki yarış için satışa çıkardığı ek biletleri hızla sattı. Pistin etrafındaki genel giriş alanları, özellikle 1. virajdaki tepe seyircilerle dolup taştı.

Epstein zaten 500 bine ulaşan bir bilet talebi olduğunu söyledi, ancak en önemli şeyin taraftar deneyiminin olabildiğince iyi olmasını sağlamak olduğunu da belirtti.

COTA'da Ed Sheeran, Green Day ve Interpol sahne alırken, bu yıl da yarış hafta sonu boyunca konserlere ev sahipliği yapma geleneği sürdürüldü.

Taraftarlar için yarış hafta sonu deneyimini zenginleştirmenin bir parçası olarak, yiyecek ve içecek satışları gibi hizmetleri geliştirmek için de adımlar atıldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Epstein, "Tabii ki her şey 500 bine ulaşmak için değil. Kalabalığın üstesinden gelebileceğimizden emin olmak için, dikkatli bir şekilde sayımızı arttırmamız gerekiyor."

"Bizim yaptığımız şey tam olarak bu. Arabaları biz sürmüyoruz, yarışın kalitesiyle de hiçbir ilgimiz yok. Yapabileceğimiz tek şey park yerleri, yemekler, dinlenme odaları ve eğlence için endişelenmek. Bu yüzden buna odaklanıyoruz." dedi.

Williams'ın, FIA süper lisansı alması dahilinde Logan Sargeant ile kontrat imzalamayı planlaması üzerine; gelecek yılki Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde 2015'ten bu yana ilk kez bir Amerikalı pilot yer alacak gibi görünüyor.

Epstein, F1'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyümesi göz önüne alındığında, gridde Amerikalı bir pilotun yer almasının 'birkaç yıl öncesine göre daha anlamlı' olduğunu hissediyor.

Epstein, “Bence şimdi, eskiden olduğundan çok daha değerli. Bunu bana üç ya da dört yıl önce sorsaydınız, 'iyi olurdu' derdim ama şimdi harika olacak diyebiliyorum."

"Umarım gelecekte bir Amerikalı pilotun ön sıralarda yarıştığını ve kazandığını da görebiliriz." dedi.