COTA: "Ortak bir F1 ve MotoGP hafta sonu mümkün ama oldukça zor"
Circuit of the Americas başkanı Bobby Epstein, Liberty Media'nın MotoGP'yi satın almasını memnuniyetle karşıladı. Ancak Formula 1 ile ortak bir hafta sonu yapılmasının 'mümkün ama zor' olduğunu düşünüyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Motorsport Business
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Bu ayın başlarında F1'in de sahibi olan Liberty Media'nın Dorna Sports'un %86 hissesini satın alarak MotoGP, WorldSBK ve MotoE organizatörüne 4.2 milyar euro değer biçtiği açıklandı.
Bunun ardından, F1 ve MotoGP'nin ortak bir hafta sonunda gerçekleşme fikri yeniden canlandı.
Pisti geçen hafta olaylı Grand Prix of the Americas'a ev sahipliği yapan ve Ekim ayında F1'i ağırlayacak olan COTA'nın başkanı Epstein, her iki seriyle ortak bir hafta sonunun mümkün olabileceğine inanıyor ancak ortada bazı engeller mevcut.
Epstein, aralarında Autosport'un da bulunduğu medyaya verdiği demeçte, "Bence bazı zorluklar var."
"İlk akla gelenler sadece fiziksel olanlar, ancak her ikisi de farklı sponsorlar, farklı aktivasyonlar ve üreticiler getiriyor. Bu da sorun yaratacaktır."
"Ayrıca, pist tabelalarında çok fazla değişiklik yapmanız gerekecek. Bu mümkün ama olası mı bilmiyorum."
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 startı önde götürüyor
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
"Muhtemelen bu konuda herkesten daha fazla heyecan duyuyoruz."
"Bu, ABD'de MotoGP yarışına ev sahipliği yapan tek pistiz. 12 yıldır bağlı olduğumuz ve gerçekten inandığımız bu seriye destek vermemiz açısından harika bir şey."
"Bu harika bir seri ve daha fazla insanın onu keşfetmesini bekliyoruz."
"Sporu değiştirmek zorunda olduklarını hiç sanmıyorum. Sadece spora biraz daha ışık tutmaya, görünürlük kazandırmaya odaklanmalılar." dedi.
Perşembe günü COTA, Ekim ayındaki F1 yarışı için erken bilet alanların hafta sonu genel giriş biletlerini piste kâr karşılığında yeniden satabilecekleri ve pistin 29 Nisan'da müzik programını açıklamasına kadar sürecek bir anlaşma yaptığını duyurdu.
Epstein, "10.000'den fazla genel giriş biletini 299 dolardan sattık ve biletlerini 350 dolardan geri almayı teklif edeceğiz."
"Sanatçılarımızı açıkladığımızda, bu biletler ödediklerinden çok daha değerli olacak. O zaman sınırlı sayıda bileti biraz daha yüksek bir fiyattan tekrar satışa sunacağız."
"Biletlerimizin değerli olduğunu göstermek istiyoruz." dedi.
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