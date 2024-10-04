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Formula 1

COTA müdürü Epstein: "Ricciardo hâlâ Teksas'ta büyük bir cazibe merkezi"

Circuit of the Americas müdürü Bobby Epstein, Daniel Ricciardo'yu hâlâ büyük bir cazibe merkezi olarak görüyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Circuit of the Americas F1 patronu Bobby Epstein, Daniel Ricciardo'ya Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix hafta sonu boyunca “meşgul olma” fırsatı sundu.

Ricciardo Singapur'dan sonra RB koltuğunu Liam Lawson'a kaptırdı ve Yeni Zelandalı pilot yılın geri kalan altı yarışında Yuki Tsunoda ile birlikte yarışacak.

Avustralyalı Ricciardo, kısmen Netflix Drive to Survive başarısı nedeniyle hem Austin'de hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde en popüler sürücülerden biri olarak kabul ediliyor, ancak Ricciardo'nun 18-20 Ekim hafta sonu Teksas'a seyahat etmeyi planladığına dair herhangi bir belirti yok.

Ancak Epstein, 2014 ve 2016'da iki üçüncülük alarak Austin'deki en iyi sonuçlarını elde eden Ricciardo'nun hâlâ hayranlarına “anlamlı” bir şeyler sunma şansına sahip olduğuna inanıyor.

ESPN'in aktardığına göre Epstein, “Daniel bizim Grand Prix'mizde arabanın içinde olduğu kadar dışında da büyük bir etki yaratabilir.”

“Rekabetçi bir arabada olmadığı sürece insanların onu yarışırken görmek için bilet alacağından emin değilim, değil mi? Yani eğer F1 camiasının bir parçası olduğu için geliyorsanız, bence hâlâ oldukça anlamlı bir şekilde F1 camiasının bir parçası olabilir.”

“Teksas'ta gerçekten çok seviliyor ve bence burayı seviyor.”

“Umarım kendini taraftarlara, arabada bir yükümlülüğü olması durumunda olacağından daha fazla sunar.”

“Umarım buraya gelmeye devam eder çünkü elini sıkmak, imzasını almak ya da fotoğraf çektirmek isteyen pek çok insan var. Şehirde onu görmek istiyor. Onu meşgul burada meşgul tutabiliriz.” dedi.

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Neva Ünsaldı
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