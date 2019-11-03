COTA, "kapsamlı iyileştirmeler" için kışın kapatılacak

Bu tümsekler Nisan ayında gerçekleştirilen yarışta MotoGP sürücüler için de bir soruna neden oldu.

Cuma gecesi pistte bazı yüzeysel düzeltme işlemleri yapıldı ve cumartesi akşamı daha da fazlası yapıldı.

Ancak ana çalışma önümüzdeki ay başlayacak ve kapsamlı bir değişiklik yapacak.

Motorsport.com'a konuşan COTA'nın patronu Bobby Epsten, "Çocuklar dün gece çalışmalar yaptı ve bu gece tekrar çalışıyorlar. Büyük bir düzleme makinesi geldi. Çocuklar için kolay bir iş değil çünkü personelimiz hafta sonu boyunca zaten çok çalışıyor ve uzun saatler ayakta kalıyorlar."

"Sorunları çözmek adına Aralık veya Ocak ayıda pisti kapatacağız. Geçen yıl MotoGP yarışından önde bazı çalışmalar yaptık. Bu yüzden her şeyi değiştireceğimizi söyleyemem."

"Arka düzlüğün tümünü içerecek. Pit çıkışı ve ilk virajın bir kısmı, dokuzuncu virajdan önceki bölümün bir kısmı. 18-19. virajlar. Bu yüzden oldukça geniş bir alan var. Faturasının ne olacağını hiç bilmiyorum!"

Epstein ayrıca bu sorunların 4 yıl önce bazı yerlere döşenen boru ve toprağı tahrip eden şiddetli yağışlardan kaynaklanabileceğini de açıkladı.

"Pisti buraya yerleştirmek için 9 metre derinliğe indik ve özel topraklar getirdik. Bununla birlikte 2015'teki seç çok ciddi bir yükselmeye neden oldu. o zaman beri bu bölgeleri düzelttik. Şimdi daha da kötüleştiler. Boruların etrafında bir bozulma oldu. Pistin altında borular var ve 2015'te sular sadece içlerinden değil, bu boruların etrafından da gidiyordu. Bu da erozyona sebep oldu ve sonrasında çökmeler yaşandı. Bunun bir sorun olduğunu biliyoruz ve büyük bir onarım planlanıyor. Ancak tüm bunların F1 araçlarını böyle etkileyeceğini düşünmemiştik." dedi.