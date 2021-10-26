COTA, Formula 1'le yeni kontrat imzalamaya yakın

Formula 1, Liberty Media'ya satılmasından bu yana Amerika'da varlığını artırmaya çalışıyordu ve bu çalışmalar meyvesini vermişe benziyor.

COTA, geçtiğimiz hafta sonu yapılan yarışta 2012'de F1'e ev sahipliği yapmasından bu yana en yüksek taraftar sayısına ulaştı ve rekor kırdı.

Bu, Netflix gibi F1'in popülaritesini artırmaya yönelik yapılan çalışmaların işe yaradığını ortaya koyuyor.

COTA'nın F1'le olan kontratını uzatmak için halihazırda devam eden görüşmeler var ve yarışın organizatörü Bobby Epstein, mevcut ilgiden memnun olduklarını belirtti. Epstein, kontrat görüşmelerin pozitif gittiğini de ekledi.

Epstein, “Taraftarların yarışa gelmesi çok önemli. Onlar projemizin enerjisi ve canı. Her şeyi organize edersiniz, planlar yaparsınız ve olacak şeylerin hayalini kurarsınız ama taraftarlar tribünleri doldurmazsa, bu planlar gerçekleşmez."

"Bunun Formula 1 tarihindeki en büyük yarış olduğunu söylemeyeceğim, ama kesinlikle en büyüklerinden biriydi. Bu, tüm beklentilerimizi aştı. Burada çalışan herkes gerçekten etkilendi."

"Formula 1 zaten iyi bir temele sahipti ve Netflix serisi bu ateşi harladı. Ayrıca pistte gerçek bir savaş vardı. Bütün bunlar hep beraber inanılmaz bir etki yarattı. Umarım bu yarışa gelen herkes harika bir şeye dahil olduklarını hissetmişlerdir. Her biri günü özel kılmamıza katkıda bulundu."

"F1 CEO'su Stefano Domenicali hafta sonundan memnun. Eminim bu yarış pistimizde yapılan son yarış değildir. Yeni bir sözleşme imzalamaya çok ama çok yakınız." dedi.