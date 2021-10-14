Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Mercedes: “Performansımız, 2022’ye erken odaklanmanın yarattığı endişeleri azalttı” Sonraki / Ferrari, Leclerc'i pite almadığı noktada yarışı kazanabileceğine inanmış
Formula 1 Haberler

COTA, Amerika GP öncesi pistteki tümsekleri düzeltecek

Ekleyen:

COTA pistindeki tümsekli bölümler, Formula 1 Amerika GP'si öncesinde düzeltiliyor.

COTA, Amerika GP öncesi pistteki tümsekleri düzeltecek

Pistin yapıldığı zeminin dengesizliğinden dolayı COTA'daki tümsekler uzun zamandır bir problem olarak görülüyor. Zemin, 2015'teki F1 hafta sonunda yaşanan şiddetli yağmur ve sel nedeniyle daha da kötüleşmişti.

Burada 2019'da gerçekleştirilen son yarışta, pistteki iniş çıkışlar endişe konusu olmuştu. Cuma akşamı antrenmanların ardından ve Cumartesi günü sıralama turunun ardından zemin düzleştirilmeye çalışılmıştı.

Buna rağmen Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel, yarış  sırasında süspansiyon arızası yaşamış ve yarışa veda etmişti.

Bunun akabinde bazı bölgeler 2019-2020 kışında yenilenmişti.

COTA patronu Bobby Epstein Motorsport.com'a bu yenileme öncesinde: "Bu problemleri çözmek için Aralık ayının büyük bir kısmı ve Ocak ayının da yarısında pisti kapatıyoruz. Bazı yenilemeleri geçen yıl MotoGP öncesinde yaptık. Bu yüzden pistin tamamını yenilememiz gerektiğini söyleyemem."

"Kesinlikle arka düzlüğü, pit çıkışını ve 1.virajın bir kısmını yenileyeceğiz. 9. viraj öncesinde, 18. ve 1. virajlarda da çıkıntılar var. Oldukça geniş bir bölge. Faturanın nasıl geleceğini tahmin edebiliyorum!" demişti.

The damaged suspension of Sebastian Vettel, Ferrari SF90

The damaged suspension of Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Ancak bu çabalara rağmen tümsekler bir problem olmaya devam etti ve yakın zamanda gerçekleştirilen MotoGP'de sürücüler, hafta sonu boyunca pist hakkında şikayetlerde bulundu.

FIA F2 yarış direktörü Michael Masi Amerika GP'sinin nasıl etkilenebileceğini anlamak için, motosiklet yarışçılarının bahsettiği alanlar hakkında net bilgiler almak adına FIM ile irtibatta olduğunu söyledi.

Pist bunun ardından, birçok IndyCar pistinin denetim sürecinde rol alan tecrübeli yarış yetkilisi Tony Cotman tarafından FIA adına ziyaret edildi.

Masi, "FIM'deki çalışma arkadaşlarımla, Austin'de oldukları sırada durumu anlamak için hafta sonu boyunca iletişimdeydim."

"Aslında yaptığımız şey, 2019 F1 yarışından bu yana, 2019'da gördüğümüz bazı sorunları gidermek için pistin büyük bir bölümünün yenilenmesiydi."

"Motosiklet yarışçılarının bahsettiği bölgeler, yenilenen bölgelerden farklı. FIA pist denetleyicilerinden Tony Cotman, hafta içerisinde Austin'e gitti ve bir rapor hazırladı."

"Pist endişelerimizi gidermek için bazı değişikliklerden geçiyor."

"Bazı tümsekler düzeltilecek. Ancak bunu yapmak için kısıtlı zamanımız var. Onlar da bu süre zarfında ellerinden geleni yapacaklar." dedi.

F1'in 2019'daki son ziyaretinde sürücüler, tümsekler hakkında karışık görüşlere sahipti ve bazıları zorluğu artırdığını söyledi.

Daniel Ricciardo, "Austin'e geldiğimizde neye hazırlanacağımızı biliyoruz. Burada pürüzsüz bir yarış yapamayacağımızı biliyoruz."

"Bazı pistler fazla mükemmel, özellikle de modern olanlar. Bu yüzden burada bazı pürüzler olmasını seviyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Mercedes: “Performansımız, 2022’ye erken odaklanmanın yarattığı endişeleri azalttı”

Önceki haber

Mercedes: “Performansımız, 2022’ye erken odaklanmanın yarattığı endişeleri azalttı”

Sonraki haber

Ferrari, Leclerc'i pite almadığı noktada yarışı kazanabileceğine inanmış

Ferrari, Leclerc'i pite almadığı noktada yarışı kazanabileceğine inanmış
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Verstappen: "Bottas'a yetişecek hıza sahip değildim" Türkiye GP
Formula 1

Verstappen: "Bottas'a yetişecek hıza sahip değildim"

Webber, Max'in şampiyonluk için gereken araca sahip olduğundan emin değil
Formula 1

Webber, Max'in şampiyonluk için gereken araca sahip olduğundan emin değil

Alonso: "Verstappen'e yardım etmek gibi bir amacım yok"
Formula 1

Alonso: "Verstappen'e yardım etmek gibi bir amacım yok"

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Mercedes sanki DRS açıkmış gibi gidiyor"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Mercedes sanki DRS açıkmış gibi gidiyor"

Hakkinen: "En hızlı araç artık Mercedes'te"
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: "En hızlı araç artık Mercedes'te"

Cem Bölükbaşı, Formula 2 aracıyla testlere başladı
FIA F2 FIA F2

Cem Bölükbaşı, Formula 2 aracıyla testlere başladı

Ferrari, Leclerc'i pite almadığı noktada yarışı kazanabileceğine inanmış
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Leclerc'i pite almadığı noktada yarışı kazanabileceğine inanmış

Webber: "Alfa Romeo'nun 2022 koltuğu üzerinde bir 'saçmalık' dönüyor"
Formula 1 Formula 1

Webber: "Alfa Romeo'nun 2022 koltuğu üzerinde bir 'saçmalık' dönüyor"

Mercedes, Hamilton'ın güç ünitesinde daha fazla değişiklik yapabilir
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın güç ünitesinde daha fazla değişiklik yapabilir

Vettel: “F1, paranın ahlaktan önce gelip gelmediğini kendisine sormalı”
Formula 1 Formula 1

Vettel: “F1, paranın ahlaktan önce gelip gelmediğini kendisine sormalı”

Ferrari, yeni motoru 2021'e getirerek "risk almış"
Formula 1 Formula 1

Ferrari, yeni motoru 2021'e getirerek "risk almış"

Son Haberler

Ricciardo, Türkiye GP sonucunun yakaladığı momentumu etkilemesine izin vermeyecek
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, Türkiye GP sonucunun yakaladığı momentumu etkilemesine izin vermeyecek

Ferrari, Leclerc'i pite almadığı noktada yarışı kazanabileceğine inanmış
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Leclerc'i pite almadığı noktada yarışı kazanabileceğine inanmış

COTA, Amerika GP öncesi pistteki tümsekleri düzeltecek
Formula 1 Formula 1

COTA, Amerika GP öncesi pistteki tümsekleri düzeltecek

Mercedes: “Performansımız, 2022’ye erken odaklanmanın yarattığı endişeleri azalttı”
Formula 1 Formula 1

Mercedes: “Performansımız, 2022’ye erken odaklanmanın yarattığı endişeleri azalttı”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.