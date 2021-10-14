COTA, Amerika GP öncesi pistteki tümsekleri düzeltecek

Pistin yapıldığı zeminin dengesizliğinden dolayı COTA'daki tümsekler uzun zamandır bir problem olarak görülüyor. Zemin, 2015'teki F1 hafta sonunda yaşanan şiddetli yağmur ve sel nedeniyle daha da kötüleşmişti.

Burada 2019'da gerçekleştirilen son yarışta, pistteki iniş çıkışlar endişe konusu olmuştu. Cuma akşamı antrenmanların ardından ve Cumartesi günü sıralama turunun ardından zemin düzleştirilmeye çalışılmıştı.

Buna rağmen Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel, yarış sırasında süspansiyon arızası yaşamış ve yarışa veda etmişti.

Bunun akabinde bazı bölgeler 2019-2020 kışında yenilenmişti.

COTA patronu Bobby Epstein Motorsport.com'a bu yenileme öncesinde: "Bu problemleri çözmek için Aralık ayının büyük bir kısmı ve Ocak ayının da yarısında pisti kapatıyoruz. Bazı yenilemeleri geçen yıl MotoGP öncesinde yaptık. Bu yüzden pistin tamamını yenilememiz gerektiğini söyleyemem."

"Kesinlikle arka düzlüğü, pit çıkışını ve 1.virajın bir kısmını yenileyeceğiz. 9. viraj öncesinde, 18. ve 1. virajlarda da çıkıntılar var. Oldukça geniş bir bölge. Faturanın nasıl geleceğini tahmin edebiliyorum!" demişti.

The damaged suspension of Sebastian Vettel, Ferrari SF90 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Ancak bu çabalara rağmen tümsekler bir problem olmaya devam etti ve yakın zamanda gerçekleştirilen MotoGP'de sürücüler, hafta sonu boyunca pist hakkında şikayetlerde bulundu.

FIA F2 yarış direktörü Michael Masi Amerika GP'sinin nasıl etkilenebileceğini anlamak için, motosiklet yarışçılarının bahsettiği alanlar hakkında net bilgiler almak adına FIM ile irtibatta olduğunu söyledi.

Pist bunun ardından, birçok IndyCar pistinin denetim sürecinde rol alan tecrübeli yarış yetkilisi Tony Cotman tarafından FIA adına ziyaret edildi.

Masi, "FIM'deki çalışma arkadaşlarımla, Austin'de oldukları sırada durumu anlamak için hafta sonu boyunca iletişimdeydim."

"Aslında yaptığımız şey, 2019 F1 yarışından bu yana, 2019'da gördüğümüz bazı sorunları gidermek için pistin büyük bir bölümünün yenilenmesiydi."

"Motosiklet yarışçılarının bahsettiği bölgeler, yenilenen bölgelerden farklı. FIA pist denetleyicilerinden Tony Cotman, hafta içerisinde Austin'e gitti ve bir rapor hazırladı."

"Pist endişelerimizi gidermek için bazı değişikliklerden geçiyor."

"Bazı tümsekler düzeltilecek. Ancak bunu yapmak için kısıtlı zamanımız var. Onlar da bu süre zarfında ellerinden geleni yapacaklar." dedi.

F1'in 2019'daki son ziyaretinde sürücüler, tümsekler hakkında karışık görüşlere sahipti ve bazıları zorluğu artırdığını söyledi.

Daniel Ricciardo, "Austin'e geldiğimizde neye hazırlanacağımızı biliyoruz. Burada pürüzsüz bir yarış yapamayacağımızı biliyoruz."

"Bazı pistler fazla mükemmel, özellikle de modern olanlar. Bu yüzden burada bazı pürüzler olmasını seviyorum." dedi.