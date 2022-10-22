COTA, Amerika GP'de F1'e destek serisi olarak motosiklet yarışı düzenlemek istiyor

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F1 bu hafta sonu Austin'de üç gün boyunca 440 bin seyirciyi ağırlayarak tarihteki en büyük katılım seviyesine ulaşacak.

Bu hafta sonu boyunca F1'e Masters Historic ve Masters Endurance Legends etkinlikleri destek verecek. Normalde W Series de olacaktı ancak sezonun son yarışlarının iptal edilmesi nedeniyle bu yarış yapılamadı ve hafta sonu programında büyük boşluklar oluştu.

Gelecekte F2 ya da F3 destek serilerinin olup olmayacağı sorulduğunda COTA CEO'su Bobby Epstein, buna Formula 1'in karar verdiğini söyledi. Ancak Epstein, motosiklet yarışı gibi farklı bir disipline ait yarışın eklenmesinin ilginç olabileceğini belirtti.

Epstein, "Boşluğu her şekilde doldurabiliriz. İki ya da üç destek serisi iyi olabilir."

"Bu harika olur. F2 ya da F3 olmuyorsa, bu durumda yaratıcı olabiliriz. F1 yarışı hafta sonunda motosiklet yarışlarını görmek isterim. Bu çok eğlenceli olabilir ve taraftarların bunu izlemekten keyif alacaklarını düşünüyorum. Bunu araştırıyoruz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış hafta sonunda farklı disiplinlere ait yarışları düzenlemenin en büyük zorluğu, her iki taraf için gerekli güvenlik standartlarına ulaşmak olabilir.

Epstein, böyle bir şeyi başarmanın mümkün olup olmadığını görmeleri gerektiğini ancak destek serisi yapmanın, piste gelen taraftarların hafta sonu boyunca meşgul olmasını sağlamak için gerekli olduğunu söyledi.

Epstein, "Buradaki amaç, kalabalığın eğlendiğinden emin olmamız. Yarış taraftarlarını da dışarıda bırakmak istemiyorum. Yani konuştuğunuz şey doğru soruyu sormak ve bu kitleyi tatmin edecek içeriğe sahip olduğumuzdan emin olmak."

"W Series'in gelmemesi nedeniyle biraz hayal kırıklığı oldu ancak çok kısa süre önce oldu ve bu arada onun yerine bir şey koyamazdık."

"Ancak genel olarak taraftarların, paralarının karşılığını aldıklarını düşünüyorum." dedi.

COTA pisti, her sene MotoGP yarışlarına da ev sahipliği yapıyor ancak Epstein, motosiklet yarışından bahsederken illa ki üst düzey yarışların olması gerekmediğini söyledi.

Epstein, "İlla ki MotoGP olması gerekmiyor. MotoGP için bisiklet olabilir, çünkü onlara güzel bir platform sağlayacaktır."

"Farklı türde yarış olmalı. Geçmişe bakarsanız, F1'de bazı ünlü yarışları yapıldı. Bu tür şeyler yapmayı değerlendiriyoruz."

"Eğlenceli olabilir. Bence F1'in ünlü yanı var ve ünlülerin çekiciliğine sahip ve bu bir süredir böyle bir şey yapılmadı. Bunların hepsi tartışmaya değer."

"Formula 3 ya da Formula 2 gelecekse, bu muhtemelen daha iyi olur." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images