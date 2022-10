COTA, Amerika GP öncesinde son viraja Mario Andretti'nin adını verdi

Mario Andretti, IndyCar, NASCAR ve Formula 1 de ahil olmak üzere çeşitli kategorilerde büyük başarılar elde etti. Ayrıca şu anda 1978 yılında elde ettiği şampiyonluk sayesinde, F1'de şampiyon olan son Amerikalı pilot olma özelliğini taşıyor.

Bu hafta sonu Austin'de yapılacak 10. Grand Prix öncesinde bir açıklama yayınlayan pist yönetimi, Andretti'nin F1'deki başarıları onuruna bu viraja 'Andretti' adını vereceğini duyurdu.

Bu viraj, start düzlüğünden önceki son viraj olma özelliğini taşıyor. 2020 yılında bu viraja, pistin kurucularından birinin adını taşıyan 'Big Red' adı verilmişti.

İsim değişikliğini resmileştirmek için önümüzdeki Perşembe günü COTA'da bir tören düzenlenecek

Andretti, 2012'deki ilk yarış öncesinde COTA'da sürüş yapan ilk isim olmuştu. O zamandan beri, pist Formula 1 takviminin ayrılmaz bir parçası oldu ve 2013'te MotoGP de buraya geldi.

Geçen yıl NASCAR da COTA'ya gelmeye başlarken, bunun öncesinde IndyCar ve IMSA gibi seriler burada yarış düzenlemeye başlamıştı.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si COTA'daki en görkemli yarış olacak gibi görünüyor.

Organizatörler, Amerikan taraftarlardan gelen yüksek talebi karşılamak için yeni tribünler inşa ettiler.

Geçen yıl üç günde toplam 400.000 seyirci piste gelmişti ve bu hafta sonu bu rakamın daha da artması bekleniyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, prepare to lead the field away at the start

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images