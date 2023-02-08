Cosworth, F1'e dönmeyi düşünmüyor

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Geçtiğimiz hafta Red Bull ile teknik ortaklık kurarak 2026 yılında F1'e geri döneceğini açıklayan Ford, anlaşma kapsamında kendi motorunu üretmekten ziyade Red Bull Powertrains departmanına destek verecek.

Bu, daha sonra Red Bull'a satılan Jaguar takımının sahibi olduğu ve Cosworth V10 motorlarını Ford olarak adlandırdığı 2004 yılından bu yana Ford adının ilk kez F1'e dönüşü anlamına da geliyor.

F1'de uzun ve büyük ölçüde başarılı bir geçmişe sahip olan Cosworth, halen en fazla galibiyete ulaşan üretici sıralamasında Ferrari ve Mercedes'in ardından üçüncü sırada.

En parlak dönemini 1967-1983 yılları arasında kullanılan ve Ford ile işbirliği içinde geliştirilen DFV motoru ile yaşayan Cosworth'ün toplam 10 şampiyonluğu bulunuyor.

Düzenlemelerde yapılan değişiklikler üreticilerin F1'e olan ilgisinde yeni bir dalga yaratmış olsa da, 2026 yılı için altı taraf kayıt yaptırmış olsa da, Cosworth potansiyel bir geri dönüşe sıcak bakmıyor.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Cosworth CEO'su Hal Reisinger, "F1'e dönüş hiçbir şekilde odağımızda olmadı."

"Bu işi iyi yapmak istiyorsanız tüm kaynaklarınızı adamış olmanız gerekir ve ben mükemmelden daha azını yapmaya inanmıyorum."

"F1'e düzgün bir şekilde hizmet verebilmek için bambaşka bir departman kurmamız gerekecektir, ancak önümüzde beni bunu yapmaya ikna edecek kadar cazip bir iş teklifi yok." dedi.

Red Bull Racing Team Principal Christian Horner, Jim Farley, CEO of Ford Photo by: Red Bull Content Pool

En son V8 döneminde F1'de yer alan Cosworth, ilk olarak 2006'da Williams ile çalışmış, sonrasında üç senelik aranın ardından 2010'da dönerek tam dört takıma motor tedarik etmişti.

2013 sezonu bittikten ve V6 hibrit dönemi başladıktan sonra son müşterisi olarak kalan Marussia'yı da kaybeden üretici, bunun üzerine uzun F1 macerasını noktalamıştı.

Yine de Cosworth'un herhangi bir fikre tamamen sırt dönmediğini belirten Reisinger, "Bu duruma sahip olduğumuz ve bazı açılardan benzersiz olduğumuz için minnettarım," dedi.

"Eğer çalışanların tutkusunu körükleyecekse ve yatırımımızın sürdürülebilir şekilde ilerlemesini sağlayabilecekse, o zaman bunu değerlendiririz."

Reisinger, yeni motor düzenlemeleri konusunda şirkete "düzenli olarak fikir danışıldığını" söylüyor ancak ilgili taraflardan biri olmadan doğru katkıları vermenin zor olduğunu söylüyor

"Bence sadece doğrudan dahili olanların görüşleri tatmin edici şekilde dikkate alınıyor, ki bunda yanlış bir şey olduğunu söylemiyorum."

"Bu onların motor sporları programı, bizim değil. Fakat gerçek bu."

"Yani yalnızca doğrudan bir katılımcı olsaydık ve doğrudan dahil olsaydık, o zaman bize danışırlardı. Umarım bunu yaparlar; Görüşlerimize saygı duyarlar ve en geniş seçenek yelpazesini değerlendirmek isterler."

"Ancak elbette nihai kararlar doğrudan ilgili olan markalar tarafından verilecektir ve bu biz değiliz."