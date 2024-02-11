Costa: "Schumacher ve Hamilton sanılandan daha fazla birbirlerine benziyor"

Costa, 2000'lerin başında Schumacher'in Ferrari'deki hakimiyetinde önemli bir rol oynadıktan sonra Mercedes'te Hamilton ile başarısını tekrarlayan F1 tarihinin en donanımlı tasarımcı ve mühendislerinden biri.

İtalyan mühendis, 2018'de sonunda Mercedes'teki görevinden ayrıldıktan sonra 2020'de Dallara'nın baş teknik sorumlusu olarak atanmıştı.

Schumacher'in yerine 2012 sezonunun sonunda Mercedes'e geçen Hamilton, geçtiğimiz hafta gelecek yıl Ferrari'ye katılacağını açıklayarak F1 dünyasını yerinden oynattı.

Hem Schumacher hem de Hamilton ile çalışmış az sayıdaki mühendisten biri olan Costa, F1'in yedi kez Dünya Şampiyonu olmuş bu iki pilotunun hayranlarının sandığından çok daha fazla benzerliklerinin olduğunu söyledi.

QN Motori'ye konuşan Costa, "Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ın pek çok ortak noktası var. Ancak aralarında büyük farklılıklar da var."

"Bununla birlikte, F1 tarihinin en başarılı iki pilotunun isimlerini Ferrari'yi seçmiş olmaları harika bir şey." dedi.

Yedi kez dünya şampiyonu olan iki isim arasından daha iyi olan pilotu söylemesi istenen Costa, "Cevap vermeyi reddediyorum, bu bir provokasyon."

"Hemen söylemek isterim ki Michael ve Lewis tahmin edebileceğinizden daha fazla benzer yönleri var."

"İkisi de pistteki olaylara her zaman çok analitik yaklaşmışlardır. Titiz ve çok profesyoneller. İkisi de belirli seviyelerde dengeyi değiştirenin, sonucu belirleyenin ayrıntılar olduğunu biliyor." dedi.

Kendisine Schumacher'in F1 kariyeri boyunca bir robot gibi davrandığı sorulduğunda Costa şu yanıtı verdi: "Yanlış izlenim!"

Podyum: Aldo Costa, Mühendislik Direktörü, Mercedes AMG, Lewis Hamilton, Mercedes AMG, ve Max Versta Fotoğraf: Motorsport Images

"Michael çalışma ilişkilerinde çok insancıldı. Mühendislerle birlikte oturur ve kullandığı araçla ilgili hislerini sakince aktarırdı. Asla saplantılı değildi, hepsi bu."

"Hamilton da aynı şekilde. Lewis'i daha iyi tanıdım. Çünkü Mercedes'te pilotlarla daha doğrudan temas halinde olmamı sağlayan bir görevim vardı."

"O ve ben simbiyotik bir ilişki içindeydik. Hamilton da Schumi gibi güven ister ve size o da size güvenir."

Costa, Schumacher ve Hamilton'ın farklı nesillere ait olduğunu vurgulayarak, Schumacher'in 2010 yılında Mercedes ile F1'e döndüğünde yaşadığı zorlukların testlere getirilen katı yasaklardan kaynaklandığını düşünüyor.

Ayrıca Pirelli döneminin pilotlar için daha zorlu bir mücadele olduğuna, en iyi dönemindeyken Bridgestone ile yakın çalışan Schumacher'e kıyasla Hamilton'ın lastik geliştirme konusunda hiçbir etkisi olmadığına inanıyor.

Costa, "Tabii ki aynı zamanda birbirlerinden farklı ve uzaklar. Birbiriyle örtüşmeyen kültürlere aittirler. Size bir örnek verebilir miyim?"

"Schumacher, otomobillerin pistte, asfalt üzerinde sürekli test edilerek geliştirildiği bir dönemin son temsilcisiydi. Bu konuda müthişti diyebilirim."

"Lewis simülatör dönemine ait bir pilot. Onun bununla hiçbir ilgisi yok, kurallar değişti. Kısacası: Michael her zaman direksiyon başındaydı, Hamilton ise bu şekilde test yapmadı."

"Schumi'nin 2010 yılında pist testleri olmadan yarışlara döndüğünde kötü zaman geçirmesi ve simülatörden gerçekten nefret etmesi tesadüf değil."

"İki olgudan bahsediyoruz. Size başka bir örnek vereyim: Schumi yaptığı testlerle lastik gelişimini belirledi. Çünkü bunu yapabiliyordu."

Lewis Hamilton, McLaren and Michael Schumacher, Mercedes GP Fotoğraf: Sutton Images

"Hamilton döneminde, tek lastik tedarikçisi kullanılıyor. Pilotun, büyüklüğünü bilmediği, önceden seçilmesine yardım etmediği lastiklerden en iyi şekilde yararlanma becerisinde yatıyor."

"Bu konuda Michael'ın kendi dünyasında olduğu gibi mutlak bir usta." dedi.

Hamilton'ın neden 2025 için Ferrari'ye katılmaya karar verdiği sorulduğunda Costa, "O içgüdüsel biri. Kalbinin sesini dinledi. Para için bu tercihi yapmadı."

"Burada [Ferrari ile kazanıp kazanamayacağına] cevap vermeyeceğim. Maranello'da çözmeleri gereken çok şey olduğunu biliyorlar." dedi.

PlanetF1.com'da bu hafta başında Hamilton'ın mevcut kontratında yer alan "Hamilton ile birlikte ayrılamaz" maddesinin, Mercedes'teki en güvendiği iş arkadaşlarından bazılarını Maranello'ya götürmesinin engelleyeceğini yazılmıştı.

Costa, Hamilton'ın 2013 yılında Mercedes'e giderken hiçbir McLaren çalışanını yanında götürmediğine dikkat çekti ve gelecek yıl İngiliz pilotla yeniden bir araya gelme niyetinin olmadığını vurguladı.

"2013 yılında McLaren'dan ayrılıp Mercedes'e geldiğinde tek başınaydı. Ona deli dediler ama nasıl devam ettiğini biliyorsunuz."

"Dallara'da mutluyum. Bu arada Cavallino ile Le Mans projesinde işbirliği yapıyoruz."

"Ona iyi şanslar diliyorum." dedi.