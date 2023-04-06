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Costa: "Mercedes zirveye dönmek için gereken her şeye sahip"

Mercedes'in eski mühendisi Aldo Costa, Alman üreticinin sporun zirvesine dönmek için gereken her şeye sahip olduğu görüşünde.

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Costa: "Mercedes zirveye dönmek için gereken her şeye sahip"
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Aldo Costa, uzun Ferrari macerasının ardından 2011 yılında İtalyan takımdan ayrılmış ve Mercedes'in yolunu tutmuştu.

Mercedes o yıldan itibaren her sene üstüne koyarak devam etti ve 2014-21 arası arka arkaya sekiz takımlar şampiyonluğu kazandı.

2019'da Mercedes'ten ayrılan Costa, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, şimdilerde çeşitli sorunlar yaşayan Mercedes hakkında konuştu.

Costa, "Mercedes'in 2023 aracında bazı sorunlar yaşamasına şaşırmadım."

"Uzun yıllar boyunca herkes için bir kıyas noktası oldular fakat yönetmelikler değiştiğinde, bazen yeni kuralların hepsi doğru yorumlanamıyor."

Aldo Costa, Technical Advisor, Mercedes AMG

Aldo Costa, Technical Advisor, Mercedes AMG

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Belki de Mercedes mühendisleri aracı geliştirirken diğer takımlara kıyasla o kadar da cesur davranamadılar. Fakat takımın gerçek niteliklerini ortaya çıkaran da, bu zorluklardır."

"Mercedes bu yıl zirveye dönmek için gereken her şeye sahip. Bu yüzden bizi inanılmaz bir mücadele bekliyor."

"Formula 1'de uzun vadeli başarı elde etmek için yapbozun tüm parçalarını -şasi, motor, sürücü, takım-  doğru şekilde bir araya getirmeniz gerekir."

"Her şey en iyi seviyede olmalı. Geçmişte bunu Ferrari ya da Mercedes yaptı, şimdi de Red Bull Racing yapıyor ve böyle bir avantaj, kesinlikle sürdürülebilir olacaktır."

"Yine de Formula 1'de gördüğümüz üzere, yeni kurallar gelince durum değişebiliyor ve daha önce başarılı olan sistemin dengesi bozulabiliyor."

"Bu sadece Formula 1'de değil, tüm sporlarda oluyor." dedi.

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