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Formula 1 / Son dakika

Costa: "Ferrari'de Mercedes'e kıyasla daha fazla baskı var"

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Costa: "Ferrari'de Mercedes'e kıyasla daha fazla baskı var"
Ekleyen:
, Editör
10 Ara 2019 10:10

Aldo Costa, Ferrari'deki baskının Mercedes'e kıyasla daha yüksek olduğunu söyledi.

Geçen yıla kadar Mercedes'in mühendislik direktörlüğünü yapan Costa, 2019'da Alman ekipte yarı zamanlı bir danışmanlık görevine geçmiş, Eylül ayında ise tamamen takımdan ayrılmıştı.

Costa, Mercedes'e geçmeden önce Ferrari'nin "rüya takımındaki" kilit isimlerden biriydi. 2011'de takımdan ayrılmadan önce de teknik direktörlük görevini yapmıştı.

İtalyan mühendis, Mercedes'te Ferrari'ye kıyasla daha az baskı olduğunu söyledi.

"Siyaset ve drama yok. Çalışma gerçekten çok yapıcı ve esnek . Mercedes'te takım personeli kendisini tam olarak ifadele edebileceği en iyi duruma getiriyor."

"Ferrari'de ise durum farklı. Günün her anında gözlem altında oluyorsunuz. Her sabah kahve içtiğinizde medyanın, taraftarların, hissedarların baskısı altındasınız."

Eski Ferrari mühendisi Stella ise Ferrari'nin diğer en iyi takımlara kıyasla geride kalan bir alan olduğunu düşünmüyor.

Stella, "Kıyasladığımızda en iyi ekipman, en iyi yetenekler ve insanlar var. Bu yüzden malzeme veya bilginin kullanılabilirliği konusunda bir sorun yok. Ferrari, İtalya'da diğerlerinin İngiltere'de sahip olduğu her şeye sahip. Aradaki fark Formula 1'in İngiltere'de biri iş olması. Ferrari'de Formula sadece bir iş değil. Ofisten ayrılıyorsun, bir bara gidiyorsun ve barmen size Ferrari'nin ne zaman kazanacağını soruyor. Bir restorana gidiyorsun ve bir sonraki yarışı kazanıp kazanamayacağını soruluyor."

"Sabah gazete sayfalarında her gün bir Ferrari haberi var. Ama takımların çalışması konusunda hiçbir fark yok. Aynı yaklaşım ve yönetime sahipler. Binotto gibi deneyimli ve yetenekli birisi var. Hiçbir şey eksik değil."

"Kazanmaya geri dönmek zaman alıyor, ancak Maranello'da eksik olan tek şey bu. Bu yüzden her zaman baskı altındayız." dedi.
 
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Editör Kemal Şengül

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