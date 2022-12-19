Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Brown: "Seidl ile aramız iyi, bu nedenle bahçe iznine gerek görmedik" Sonraki / Newey, sezon başlarken RB18'in çok ağır olmasından ötürü hayal kırıklığına uğramış
Formula 1 Haberler

Corrina Schumacher, Michael'ın Ferrari'ye geçişinde bizzat rol oynamış

Michael Schumacher'in eşi Corrina Schumacher, efsane pilotun 1995 sezonunun ardından Ferrari'ye geçmesinde rol oynadığını itiraf ediyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Corrina Schumacher, Michael'ın Ferrari'ye geçişinde bizzat rol oynamış
Haberi dinle

Benetton'da tam dört sezon geçiren ve iki kez şampiyonluğa ulaşan Schumacher, sözleşme bitiminde sporun en büyük takımlarından Ferrari'nin yolunu tuttu.

Şampiyonluklara rağmen Schumacher'in Benetton döneminin aşırı mutlu geçtiği söylenemez. 1994'te kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Schumacher, o yıl aynı zamanda takımın mercek altında kalması ve aracında yasadışı bir yakıt valfi bulunduğunun tespit edilmesi gibi durumlarla da karşılaşmıştı. 

Sonraki sene de benzer endişeleri devam eden Schumacher'in kafası karışıktı, nitekim şampiyonluğa ulaştığı bir takımdan ayrılmak hiç kolay değildi -özellikle de Ferrari'nin uzun süredir başarısız olduğu da hesaba katılırsa.

O dönem hakkında Fransız televizyon kanalı Canal+'ın belgeseline konuşan Corrina Schumacher, takımdan ayrılmak konusunda eşini desteklediğini söylüyor.

Corrina, "Nasıl bir şey olduğunu hala hatırlayabiliyorum. Michael ile bahçede oturuyorduk, bana bir anda 'Ferrari ile anlaşsak ne düşünürsün?' diye sordu."

"Cevabım basitçe 'evet' oldu, 'eğer bunu yapabiliyorsan, harika!' dedim." dedi.

Michael Schumacher, Benetton B194 Ford, Damon Hill, Williams FW16B Renault

Michael Schumacher, Benetton B194 Ford, Damon Hill, Williams FW16B Renault

Fotoğraf: Motorsport Images

Eşinin tavsiyesini dinleyen ve takımdan ayrılırken Ross Brawn'ı da yanında gelmeye ikna eden Schumacher, Ferrari'ye katıldıktan dört sezon sonra takımı eski ihtişamına kavuşturdu. Alman pilot, takımın beş pilotlar, altı takımlar şampiyonluğu kazanmasını sağladı.

Brawn'la olan bağının yanı sıra Schumacher, dönemin Ferrari takım patronu Jean Todt ile de çok iyi bir ilişki kurdu. Todt, 2013'teki kayak kazasından bu yana Schumacher'i ziyaret etmesine izin verilen az sayıdaki kişiden biri.

Todt hakkında konuşan Corrina, "Michael aslında kime güvenebileceği konusunda çok iyi bir hisse sahip. Sanırım Jean ile birlikte bir şeyler yapmak istediğini söylediği zaman da bunu hissetmişti."

"Michael o zamanın tüm hikayesini anlatabilseydi çok güzel olurdu, çünkü ben her zaman orada değildim." dedi.

Ailenin tam mahremiyet istemesi nedeniyle Schumacher'in son durumunu aktaramayan Todt ise, "Michael hâlâ hayatımda ve durum ne olursa olsun hep öyle kalacak. Artık soru, kendisiyle nasıl yaşanacağı ve ailesine nasıl anlayış gösterileceğidir." dedi.

paylaşım
yorumlar
Brown: "Seidl ile aramız iyi, bu nedenle bahçe iznine gerek görmedik"
Önceki haber

Brown: "Seidl ile aramız iyi, bu nedenle bahçe iznine gerek görmedik"
Sonraki haber

Newey, sezon başlarken RB18'in çok ağır olmasından ötürü hayal kırıklığına uğramış

Newey, sezon başlarken RB18'in çok ağır olmasından ötürü hayal kırıklığına uğramış
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Brown: "Farklar iki sene içinde kapanabilir"
Formula 1

Brown: "Farklar iki sene içinde kapanabilir"

Wolff: "Lewis ile yeni sözleşme imzalamamak için hiçbir sebep yok"
Formula 1

Wolff: "Lewis ile yeni sözleşme imzalamamak için hiçbir sebep yok"

Krack: "Gelecek sezon hedefimiz dördüncülük savaşı vermek"
Formula 1

Krack: "Gelecek sezon hedefimiz dördüncülük savaşı vermek"

Son Haberler

FIA, sürücülerin izin alınmaksızın siyasi yorumda bulunmasını yasakladı!
Formula 1 Formula 1

FIA, sürücülerin izin alınmaksızın siyasi yorumda bulunmasını yasakladı!

FIA, Formula 1 pilotları da dahil olmak üzere tüm sürücülerin önceden izin alınmadan siyasal, dini veya kişisel yorumlarda bulunmalarını yasakladı.

Brown: "Farklar iki sene içinde kapanabilir"
Formula 1 Formula 1

Brown: "Farklar iki sene içinde kapanabilir"

McLaren CEO'su Zak Brown, iki yıl içinde takımlar arasındaki farkların kapanmasını ve birçok takımın şampiyonluk mücadelesi vermesini bekliyor.

Wolff: "Lewis ile yeni sözleşme imzalamamak için hiçbir sebep yok"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Lewis ile yeni sözleşme imzalamamak için hiçbir sebep yok"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton ile yola devam edeceklerinden emin.

Vergne: "Peugeot'un kaydettiği ilerleme takdire şayan"
WEC WEC

Vergne: "Peugeot'un kaydettiği ilerleme takdire şayan"

Peugeot sürücüsü Jean-Eric Vergne, takımın tüm dayanıklılık sorunlarına rağmen ilerleme kaydetmeye başladığını ve gereken adımları attıkları takdirde Le Mans 24 Saat galibiyetine oynayabileceklerini söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.