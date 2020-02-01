Correa: "Bir gün F1'e girmek istiyorum"

Correa, geçtiğimiz sene 31 Ağustos’ta Spa’da gerçekleştirilen Formula 2 yarışında Anthoine Hubert’in hayatını kaybettiği büyük kazaya karışan isimlerden biriydi.

Correa, kazanın etkisiyle şoka girmiş ve akciğerleri sıvıyla dolmuştu, bu yüzden de bir haftadan uzun bir süre yaşam destek ünitesine bağlı kalmıştı. Amerikalı sürücü, daha sonra bacaklarından 17 saat süren bir operasyon geçirdi.

2 Kasım'da evine dönen Correa tedavi ve rehabilitasyon sürecine devam ederken, gelecekte yeniden yarışlara dönmenin ve hatta Formula 1'e girmenin hesaplarını yapıyor.

Correa "Bilincimi kaybedene kadar olanları ve tüm kazayı tamamen hatırlıyorum. Ertesi gün Belçika'daki hastanede uyandım."

“Bacaklarımı ve ne kadar kötü yaralandıklarını gördüm. Çok acı çekiyordum."

"En zor an Anthoine'ın hayatını kaybettiğini öğrendiğim andı."

"Kazadan sonraki gün herkes Monza'ya gitti. Hastanede kaldım ve dört gün sonra neredeyse ölüyordum."

"FIA ya da bana bakan hiç kimse yoktu."

"Ölüme yaklaşmamın sebebi, bu kadar ciddi bir kazada sahip maruz kaldığımız güçlü g-kuvvetleriydi. Hastanedeki doktorlar bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorlardı çünkü böyle bir etkiden kurtulan kimseyi hiç görmediler.”

"Yarış pilotluğunu bırakmayı düşünmedim. Ama odak noktam yaşamak ve hayatta kalmaktı. Sonra da bacağımı kurtarmaktı."

"Evet, yarışlara dönebilirim ama zamanlama belirsiz, çünkü gerçekten çok karmaşık bir yaralanmaydı."

“Geri dönmek iki yıl sürse bile bunu yapacağım. Her gün, yarışmayı çok özlüyorum."

"Rehabilitasyon sürecinde mümkün olan her şeyi yaparsam, bir gün Formula 1'de olabileceğimi bile hayal edebiliyorum. Neden olmasın ki? Yarışmak bale yapmak ya da futbol oynamak gibi değil. Gaz ve fren yapabildiğiniz sürece iyisin."

"Belden yukarısında hasar yok, önemli olan da bu. Bacağımı yeterince iyi hale getirmeliyim, bunun sonrasında dünyadaki tüm araçları kullanabilirim." dedi.

Correa son olarak kazaya rağmen Spa pistinde hiçbir değişiklik yapılmasını istemiyor.

"Bence hayır, pisti değiştirmemeliler. Bu efsanevi bir viraj ve dürüst olmak gerekirse, diğer pek çok virajda da olabilirdi.

“Bu virajı seviyorum ve pist de simülatörde en sevdiğim pistlerden biri. Gerçek hayatta tekrar oraya gidersem nasıl olacağını bilmiyorum. Ama hayır, pisti değiştirmemeliler."