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Formula 1 Haberler

Correa, 3.5 senenin ardından VAR ile Formula 2'ye dönüyor!

Juan Manuel Correa, Van Amersfoort Racing ile anlaşarak büyük kazasından 3.5 sene sonra Formula 2'ye dönmeyi garantiledi.

Altay Gök
Ekleyen:
Correa, 3.5 senenin ardından VAR ile Formula 2'ye dönüyor!
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Üç sene önce Belçika'da Anthoine Hubert'in kaybıyla sonuçlanan elim kazada ağır yaralanan Correa, sonraki 18 ay ağır bir rehabilitasyon sürecinden geçmek zorunda kalmıştı.

Bu süreçte neredeyse yürümeyi yeniden öğrenen Correa, 2021 sezonunda Formula 3 kokpitine geçerek -bir aşağı seviyeden devam etmek zorunda kalsa dahi- kariyerini devam ettirdi.

Eski seviyesine dönmek için çabalayan Correa'nın Zandvoort'taki sprint yarışında ikinci olarak serideki ilk podyumuna çıkması, deneyimli bir kadro kurmak isteyen VAR'ın ilgisini çekmesini, bu sayede Abu Dhabi'deki son yarışta 3 sene sonra ilk kez bir F2 aracının koltuğuna geçmesini sağladı.

VAR CEO'su Rob Niessink,"Juan Manuel'in F2'deki ikinci sezonumuzda bizimle birlikte olacak olmasından dolayı heyecanlıyız. Geçmişte pek çok sürücümüz oldu ama Juan Manuel'in gösterdiği bağlılık düzeyinin inanılmaz olduğunu söylemeliyim.

"Kendisi tecrübeli bir isim, bu sayede takımın şampiyonada daha da gelişmesine yardımcı olacak. Sezona başlamak için çok istekli olduğumuzu tahmin edebilirsiniz, sahip olduğumuz sürücü kadrosu tüm çalışanları yüksek bir hızda ilerlemek için motive etmiş vaziyette."

"Juan Manuel ve Richard'ın [Verschoor] hem pistte hem de pist dışında birbirlerini büyük ölçüde tamamlayacaklarına inanıyor, bunu en güçlü değerlerimizden biri olarak görüyoruz." dedi.

Correa ise, "VAR'ın bana sunduğu bu fırsat için çok minnettarım. Çok açım, çok motive olmuş durumdayım ve takımın da öyle olduğunu biliyorum."

"Takımdaki herkesle ve takım arkadaşım Richard ile birlikte harika bir kadro oluşturacağımıza ve herkes için harika bir çalışma ortamı yaratacağımıza eminim. Sürekli gelişmek için birbirimizi zorlayacağız çünkü hepimiz önümüzdeki sezon başarılı olmak istiyoruz." dedi.

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